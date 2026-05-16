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La Suerte de la Primitiva deja un premio de 71.711 euros en Gijón
El boleto fue sellado en el despacho receptor número 35.610, situado en la avenida Schultz, 80.
Jornada afortunada en Gijón este sábado. Tras el premio en la Lotería Nacional, la suerte regresó con un premio de la Primitiva de 71.711 euros. El boleto, que corresponde a un premio de segunda categoría (cinco números más el complementario), fue sellado en el despacho receptor número 35.610, situado en la avenida Schultz, 80.
Los números de la suerte fueron 43, 36, 40, 14, 34 y 17. El complementario fue el 37 y el reintegro el 6.
También hubo un premio de primera categoría (seis números), sellado en Alicante; y otros dos premios de segunda categoría en Barcelona y La Rioja.
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