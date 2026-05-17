"Comer bien es educar", dicen las familias que reclaman cocinas de proximidad en Gijón

Poner la mejora del servicio de comedor escolar "por encima de cualquier cálculo partidista" y "entender que comer bien también es educar, cuidar y garantizar igualdad social" es el mensaje que las familias y representantes de Ampas agrupadas bajo la Federación Miguel Virgós le envían al Ayuntamiento, mientras esperan la reunión que quedó apalabrada con la Alcaldesa y que se ha retrasado del 21 al 27 de este mes. Carmen Moriyón se comprometió a presentarles en esa reunión los pliegos del nuevo contrato que incorporará al servicio la línea caliente. Ahora mismo el servicio de comedor escolar tiene alrededor de 3.400 usuarios y se ha optado por una prórroga de emergencia con la actual concesionaria, Serunión, para garantizar el servicio ante la demora en elaborar los pliegos del nuevo contrato, que entrará en vigor ya en 2027.

Para las familias dejar atrás la actual línea fría es un paso pero su reivindicación principal es alcanzar las cocinas de proximidad. Un planteamiento que se incluyó en una iniciativa presentada por IU y Podemos en el último Pleno y que no salió adelante por el voto en contra del gobierno. El edil de Educación, Jorge Pañeda, argumentó su no desde un informe de hace dos años que fija como inviable –por el coste económico y la falta de espacio– que los colegios tengan cocina propia.

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"Las familias no planteamos una utopía. Proponemos un plan director de construcción de cocinas escolares y recordamos que si existen recursos para otras infraestructuras, también deberían existir para garantizar una alimentación digna en la infancia", explican en un comunicado donde recopilan las propuestas que ya le fueron entregadas en mano a la regidora. Desde las cocinas de proximidad a eliminar el uso de envases de plástico pasando por mejorar las condiciones del personal y tener la opción de que las familias puedan controlar a través de catas la calidad de los menús. "Las familias no somos una molestia, somos un aliado fundamental", dicen.