Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto

Una mujer de 65 años falleció ayer por la tarde en Gijón tras sufrir un atragantamiento grave durante el convite por la celebración de la primera comunión de su nieto. El incidente se produjo en la Hacienda de La Llorea, que al detectar lo que estaba ocurriendo trataron de ayudar a la afectada. "Había un policía nacional y un policía local, los dos fuera de servicio, que colaboraron muchísimo y le hicieron la maniobra de Heimlich", agradece Paula Capela, maitre del restaurante. Pese a esos primeros auxilios bien realizados, la mujer falleció poco tiempo después en el hospital. "Es una pena", se lamentan desde el restaurante.

La afectada se atragantó con un trozo de solomillo en mitad de esta celebración familiar. Mientras los dos agentes fuera de servicio la ayudaban, otros presentes alertaron al 112, que envió de inmediato al restaurante a un equipo de sanitarios.

La rápida actuación de las personas del restaurante y la movilización de la ambulancia, de hecho, dieron sus frutos en un primer momento: a su llegada los sanitarios se encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, pero lograron reanimarla y la pudieron trasladar en el hospital. La gijonesa, sin embargo, seguía estando muy grave y falleció en Cabueñes poco después de su ingreso. Desde La Llorea Golf trasladan su pésame a la familia y agradecen la colaboración de los dos policías que trataron de evitar el triste desenlace.

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En el operativo intervinieron también agentes de la Guardia Civil para acompañar a la mujer en su traslado hospitalario hasta Cabueñes. La fallecida responde a las iniciales M. A. D. G.