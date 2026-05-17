Gijón se abre a poner freno judicial al plan del Principado para declarar Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas

El gobierno de Foro y PP en el Ayuntamiento de Gijón va a analizar con detalle las condiciones que le puedan permitir frenar en los juzgados la decisión de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Zapico (IU), de declarar Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado con la intención de poner topes a los precios de los alquileres. Una declaración que arrancará por un periodo de tres años –con opción a ser prorrogados– a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Aunque no hay dudas en el rechazo político a esa declaración por parte del gobierno local, y política será la decisión final, se quiere tener claro el sustento jurídico antes de tomar la resolución definitiva.

Se abre así un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Carmen Moriyón y la consejería de Ovidio Zapico, que en materia de vivienda suman ya varios desencuentros a cuenta de las zonas tensionadas, el Plan Llave, el programa "Gijón confía alquilando" y la recuperación del plan Ecojove de vivienda protegida. Sin olvidar que el Ayuntamiento también reniega de la decisión de la Consejería de retirar el monumento del Simancas por ser símbolo de exaltación franquista.

A través de alegaciones tanto de la concejalía de Urbanismo, que ocupa el edil forista Jesús Martínez Salvador, como de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), que preside el popular Guzmán Pendás, el Ayuntamiento de Gijón ya había rechazado los informes de la Consejería avalando la posibilidad de concretar esa declaración en ambos barrios. En sus alegaciones, el gobierno local denunciaba el sesgo de los datos utilizados por la Consejería y mostraba su temor a que una intervención en el mercado conllevase un freno de la oferta de alquiler estable. Ahora, ya aprobada la resolución por parte de Ovidio Zapico –dará cuenta de ella el lunes al Consejo de Gobierno del Principado– la vía más contundente para hacerle frente es interponer un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses.

Gijón se abre a poner freno judicial al plan de Zapico en Cimavilla y La Arena | ÁNGEL GONZÁLEZ

La declaración de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado abre, en la práctica, la puerta a limitar los precios en los nuevos contratos de alquiler, que quedarán vinculados al precio del último contrato (con los ajustes permitidos por la ley) y al índice de referencia del Ministerio de Vivienda. Límites que también afectarán a los contratos en viviendas que no hubieran estado arrendadas en los últimos cinco años.

Gran tenedor, cinco propiedades

Igual quedarán sujetas a medidas específicas las viviendas de los grandes tenedores, que en el caso de Asturias es una condición que tendrán las personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad más de cinco inmuebles en la zona. Asturias rebaja así el criterio general que cifra el límite en diez.

La declaración tiene sus ventajas para los propietarios a través de incentivos fiscales. Desde una reducción general del 50% sobre rendimientos netos del alquiler, a una del 60% en algunos casos de rehabilitación, del 70% si se alquila a jóvenes y del 90% si se firma un nuevo contrato reduciendo al renta al menos un 5%.

Aunque los colectivos vecinales de Cimavilla y La Arena siempre han reivindicado medidas ante la crisis de vivienda, tienen claro que esta no es la solución final. "Hay que ir más allá de limitar precios porque el problema es que no hay oferta de alquiler; así que se necesita incrementar la oferta construyendo o activando el mercado del alquiler residencial con viviendas ahora vacías o que son de uso turístico", explica Sergio Álvarez, presidente de la asociación vecinal "Gigia" de Cimadevilla donde, dice, "la situación es insostenible". "Lo valoramos positivamente, confiamos que empiecen a verse algunos pisos más para alquilar de continuo y que el importe de los alquileres se frene", cuenta, por su parte, María José Cuervo, líder vecinal de La Arena.