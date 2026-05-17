Gijón baila a ritmo de "buena vibra", el Mahou Fest triunfa con la energía de "Parquesvr" y "el fenómeno Alcalá Norte"

El recinto ferial Luis Adaro de Gijón, donde se celebra la Feria de Muestras, ofreció ayer más muestras que nunca; en el sentido musical, eso sí, porque hubo tema y temas para todos los gustos. La culpa fue del cartel del Vibra Mahou Fest, que desembarca por quinta vez en Gijón con un menú para todos los gustos dentro del espectro que va desde el rock al indie. Para los asistentes –muchos, ya parroquianos; otros, nuevos, visto el incremento de aforo año año– la "buena vibra" del evento es "inigualable". Tiene un ambiente que "cuando lo pruebas, vuelves", aseguraron el público de una edición donde los platos fuertes fueron "Parquesvr" y "Alcalá Norte", que desataron la euforia en la pista de baile de la cita auspiciada por Mahou Cinco Estrellas.

De la opinión de que el ambiente es uno de los grandes fuertes son Claudia Granda y Belén Doctor. La primera, gijonesa y veterana del evento, al que asiste por tercera vez; la segunda cordobesa y público novel del festival, al que se ha desplazado desde Oviedo, ciudad en la que reside. A media tarde, ambas llevaban ya varias horas de disfrute musical y mientras que a Granda le sorprendieron "muy para bien" las "Fillas de Cassandra", Doctor descubrió a un grupo gijonés en ascenso a nivel nacional: "Drugos".

Por la izquierda, Jota Pinto, Clara Buergo, Diego Panero, Idoia Castellanos, Diego Carrera y Alberto Berguño, ayer, en el recinto Luis Adaro. | ORIOL LÓPEZ / .

Las chicas descansaban al aire libre tras la actuación de "Anabel Lee", junto con su nutrido grupo de acompañantes y otros tantos cientos de personas, que en esos momentos aprovechaban para echar el típico cigarrillo o hacerse con tickets para las consumiciones. Igual fue el caso de un grupo que mezclaba a asturianos y vascos, que consiguieron reunirse y apartar por un día las obligaciones de la rutina diaria.

"Venimos a ver a ‘Parquesvr’ y a ‘Alcalá Norte’", afirmaron tajantes Jota Pinto, Clara Buergo, Diego Panero, Idoia Castellanos, Diego Carrera y Alberto Berguño, los integrantes de esta pandilla. Algunos definieron las letras de "Alcalá Norte" como fascinantes, aunque también tuvieron hueco en su discurso para dejar por un momento a un lado a los grupos de moda y mencionar a "León Benavente", que cerraban el día y que son "de la casa" por los lazos de la banda con Asturias.

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Dentro, dj Kapi mantenía calientes los cuerpos con sus mezclas que invitaban al baile sobre las 19.00 horas; otros preferían para este fin la zona de juegos, donde había futbolines y retos de habilidad, además de tocadores de maquillaje o una cabina para gritar. Ahí, por cierto, dos "señores" batieron el récord con más de 120 decibelios de chillido, como la consigna a pleno pulmón de los "Parquesvr" al inicio del recital sobre sus compañeros de cartel: "¿¡Qué más queréis en la vida?!". Si era pasarlo bien, reto superado.