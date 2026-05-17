Olaya Suárez, edil de Podemos en Gijón: "Es evidente que los planes del PP están relegados a los de Foro"

Olaya Suárez Fernández (Gijón, 1993), portavoz y edil de Podemos, reprocha "las infografías y titulares" del gobierno local y ve cada vez más distancia con la bancada socialista en esta recta final de mandato.

El año pasado le preguntábamos qué significaba por usted "Gijón lidera" y decía que era una buena pregunta. ¿Qué le parece "Gijón con hechos"?

Es otra buena pregunta, porque lo que vemos una vez más son muchas infografías y muchos titulares, pero nada sobre el terreno. Vemos más anuncios sobre vivienda, pero no hay una sola promoción de vivienda pública en esta ciudad. Anuncios sobre el centro de proximidad de Nuevos Roces, una propuesta nuestra, pero tampoco hay absolutamente nada. Vemos que se anuncia a todo trapo el soterramiento del Muro, un proyecto que sabemos que no se va a realizar porque no tiene ningún tipo de apoyo. Munuza se iba a reformar y no se ha reformado. Lo único que vemos son infografías y titulares.

En este último Pleno se volvió a hablar de vivienda. ¿Cómo ve este choque entre Ayuntamiento y Principado?

La Consejería (de Ordenación de Territorio) en este asunto está siendo responsable pidiendo suelo al gobierno municipal para poder hacer promoción de vivienda pública, que es lo que necesita esta ciudad para crear alquiler asequible. Y lo que está haciendo Foro es darle ese suelo a promotores privados y regalarles 40.000 euros por piso. Les pedimos que entren en razón y que cedan el suelo para hacer vivienda pública.

¿Debería relanzarse Ecojove?

Se concibió en un momento en el que se contaba con un vial de Jove que no va a tener lugar. Hay que darle una vuelta. No se puede configurar un nuevo barrio a las afueras de la ciudad. Yo vivo en La Calzada, sé de lo que hablo: esa zona, particularmente El Lauredal, está completamente castigada, los vecinos lo denuncian constantemente, y por lo tanto aumentar ahí casi 2.000 viviendas, donde no hay ninguna urbanización ni servicio público, es un disparate. Lo que tiene que hacer este gobierno municipal es adaptar la ficha urbanística al año 2026, y después ya se verá qué se hace. Recordemos, en cualquier caso, que ese es un terreno privado y el plan de una promotora. Nunca será un modelo que defendamos.

La otra polémica del mes es el "Héroes del Simancas".

No sé si el gobierno local está dispuesto a prevaricar, espero que no y que entren en razón, que cumplan la ley. Este empecinamiento en defender un monumento franquista que hace un homenaje a traidores y asesinos solo responde a un intento de capitalizar el voto de ultraderecha. Vemos a un Foro que intenta ir de moderado, pero en los discursos lo vemos muy cercano a Vox.

Dice que el Muro no se va a realizar.

No tiene el respaldo ni de sus socios de gobierno. Es un disparate pensar en una obra faraónica de 137 millones para soterrar el tráfico. Es innecesario y arriesgado para los edificios de la zona . No nos dan los números y Foro lo sabe. Quiere cumplir con una promesa electoral para compensar su traición: prometieron un parque en el Solarón y ahora lo quieren vender al mejor postor. Nadie apoya soterrar el Muro. Solo hay que escuchar al movimiento vecinal. Lo que urge es sentarse a hablar de movilidad de verdad y sacar los coches del centro. La contaminación no se queda en la zona oeste.

¿Le decepciona la gestión del modelo de comedores escolares?

Desde Izquierda Unida y Podemos siempre hemos defendido un modelo de cocinas de proximidad. Avilés se está enfocando en ese modelo y nosotros tenemos más capacidad inversora, pero dicen que no hay dinero. Entonces parece que no hay dinero para los colegios, pero para otro tipo de proyectos ya se ve que aparece la inversión bien rápido, como para el mercado navideño del Partido Popular.

Hay otras dos propuestas de su grupo en marcha: el centro municipal para Nuevo Roces y recuperar la piscina de la Laboral.

Sí, sobre Nuevo Roces, en este último Pleno al menos tuvimos la explicación de por qué se está retrasando el proyecto. Había representantes vecinales en el público, así que nos agrada que ahora tengan esa información de primera mano. Nosotros seguiremos apretando con ello porque nos parece un servicio imprescindible; las obras deben empezar cuanto antes. Respecto a la Laboral, fue una iniciativa nuestra, sí, y después el PP se puso a trabajar, pero las fechas están ahí para contrastarlas: ahora quieren hacer un proyecto propio, pero la idea fue nuestra. Y de ese proyecto no sabemos nada, como tampoco de las oficinas del Patronato en Las Mestas ni de otros proyectos del PP que quedan siempre relegados por detrás de los de Foro. Es algo evidente: este gobierno tiene dos partes que van a dos velocidades.

No es la primera vez que dice eso del bipartito.

Es evidente. Los proyectos de Foro se anuncian a bombo y platillo y en seguida encuentran recursos y acomodo, incluso siendo un disparate, como es el caso del Plan Llave. El PP no hace valer los votos que tiene. Creo que hay también una falta de ideas por su parte, pero las que sí anuncia no logra darles cabida en los presupuestos. Es un problema que tendrán que solucionar entre ellos, pero va en detrimento de la ciudadanía, porque es preocupante que proyectos de deporte, educación y servicios sociales queden relegados.

En la otra bancada de la corporación, ¿sigue costando impulsar medidas conjuntas entre toda la izquierda?

Hoy vemos aún más distanciamiento con el Partido Socialista que hace un año. Su forma de hacer oposición es un "no" a todo de una manera muy destructiva y van a rebufo de la izquierda, incluso copiando ideas que ya hemos llevado nosotras al Ayuntamiento. Eso no invita a ningún tipo de colaboración y es evidente que defendemos modelos de ciudad distintos. En este último Pleno, con el tema de la vivienda, el PSOE y el gobierno se pusieron de acuerdo. Creo que la alternativa al gobierno actual se ve bien dónde está.

Con Izquierda Unida sí hay buena sintonía. ¿Cómo encara esta recta final de mandato?

Con Izquierda Unida hemos traído muchos temas en común, como es el caso de los comedores, el 11x12 o un centro social en Cimavilla. Tenemos una forma similar de hacer oposición: escuchando a la ciudadanía. Es evidente que hay coincidencias y que es muy sencillo ponernos de acuerdo.

El otro choque del gobierno local con el PSOE es por los accesos al Puerto.

El PSOE debe dejar de tirar balones fuera y hacerse cargo de las instituciones que controla, en este caso, del Ministerio de Transportes, que es quien tiene la potestad de solucionar el problema que tenemos en La Calzada con los camiones. Les pido que dejen de marear y pongan un proyecto encima de la mesa.

¿Qué propuestas le gustaría ver hechas en lo que resta de mandato?

Noticias relacionadas

Esperamos ver el complejo deportivo de La Calzada ha terminado, el centro de Nuevo Roces hecho, la adquisición de los terrenos deportivos de Jove realizada y las piscinas de la laboral arrancadas. Y, de movilidad, tenemos una proposición aprobada respecto a un plan de peatonalización de calles y que haya un control de los vehículos privados que aparcan en las aceras. Pedimos al gobierno que cumpla con lo que nos prometió.