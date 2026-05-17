La Policía Local dispondrá este año de cámaras corporales y nuevas defensas

No habrá que esperar por el recientemente anunciado Plan Estratégico de Seguridad para ver cómo la Policía Local se renueva. El cuerpo se prepara para incorporar ya este año cámaras corporales, con el objetivo de blindar la seguridad de sus agentes en actos de servicio, y verá pronto renovadas sus PDA (computadoras de mano) y toda su flota de vehículos. El jefe de la Policía Local de Gijón, Arturo Artime, señala que el anuncio realizado el pasado lunes por el gobierno local de dotar al cuerpo con 350 agentes en 2027 –frente a los 311 actuales- se ligará a un proceso de reorganización interna que será "progresivo" y que busca "especializar" a agentes en tareas demandadas. Así, se ampliará la formación para crear policías expertos en la gestión de accidentes de tráfico y dos figuras nuevas: agentes "mediadores" para la resolución de conflictos comunitarios y agentes "tutores", que trabajarán con menores y en contacto con centros educativos. "Tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades que la sociedad demanda y modernizar nuestros servicios", razona Artime.

El jefe de la Policía Local explica que, en aspectos de tráfico, el cuerpo cuenta actualmente con una unidad de inspección de guardia que engloba todas las gestiones relacionadas con accidentes y seguridad vial –lo que se conocería como atestados– y, también, labores vinculadas ordenanzas locales y de seguridad ciudadana. "Nuestra idea es que, cuando tengamos los 350 policías, podamos potenciar toda esa unidad y especializarla, de tal manera que los que hacen accidentes de tráfico siempre sean los mismos y que los que hagan las tareas de inspección de guardia, también", explica el jefe de la Policía Local, que añade: "Especialmente en accidentes de tráfico, los medios técnicos al alcance de los agentes son complicados y requieren de mucha especialización". Esta idea de especializar al cuerpo, de hecho, ya está en marcha. Artime afirma que ya hay agentes del cuerpo local formándose en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, una prueba más a su juicio de que "la colaboración entre cuerpos de seguridad en Gijón es ejemplo en todo el país".

Los avances, por lo tanto, serán progresivos, y las figuras de los agentes mediadores y tutores se activarán cuando la plantilla aumentada esté operativa. Sí se está pensando ya, no obstante, cómo se articularán para cubrir un servicio que ya hoy se realiza pero con una organización más reglada. Artime resume la figura del mediador así: "Al ser la policía más próxima al ciudadano, detectamos todos los días situaciones que no llegan a ser sancionables, y que son conflictos entre particulares de todo tipo: problemas de vecindad, ruidos, ladridos, uso de espacios comunes. La idea es que en esos casos podamos juntar a las dos partes de manera voluntaria y vinculante y llegar a un punto común". Entiende que estas gestiones, a la larga, evitarán procesos judiciales evitables.

El agente tutor, por su lado, ayudará a reforzar el trabajo con menores y estará en contacto con los centros. Aquí Artime explica que se espera actuar en cuestiones más evidentes, como situaciones de absentismo y consumo de sustancias, pero que el objetivo es también crear "vínculos de confianza" con los jóvenes para alertarles, por ejemplo, del riesgo de las redes sociales. "El objetivo es reforzarnos con estas nuevas figuras, pero también que haya más presencia policial de la que ya hay. A nivel general, en cualquier caso, la Policía Local ya trabaja mucho, y bien, en materia de seguridad ciudadana", razona el responsable.

Por lo demás, el cuerpo se prepara para recibir un segundo dron, este más pequeño, que podrá sobrevolar con más facilidad el entorno urbano. Estará dotado de cámara, foco y altavoz, y complementará la labor del hasta ahora único dron de la Policía, que es de mayor envergadura y que ya ayudó a gestionar crisis como la del incendio del Monte Areo. Mientras, está en marcha también una renovación de las defensas de los agentes –mal llamadas porras, por su forma– y sus agendas portátiles. Les acaba de llegar, además, un dinamómetro para detectar patinetes con su motor modificado y evitar que circulen a más velocidad de la permitida.