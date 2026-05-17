El Principado busca el apoyo de la "derecha democrática" para alcanzar un acuerdo de consenso en la ley LGTBI y pide no dar "argumentos al fascismo"

La petición a los miembros del colectivo de ayudar a "darle un último arreón" a la futura ley LGTBI del Principado de Asturias, que encara la última etapa de tramitación en el parlamento asturiano, y el compromiso de que su aprobación se festeje con "un gran fiestón para celebrar que juntas, juntos y juntes lo hemos conseguido" cerraba la participacion de la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, en los actos celebrados en Gijón con motivo del Día Internacional contra la lgtbfobia. Por un lado, el acto reivindicativo convocado por Xega en los Jardines del Nautico y, tras él, la presentación del cartel que el diseñador Juan Jareño ha realizado para la XVI edición del Orgullín del Norte, a celebrar entre los días 25 y 28 del mes que viene bajo la organización de Ana Canteli y Adriana Zapico.

Rodríguez mostró su esperanzado de que se pueda abrir un "debate sosegado con la derecha democrática" para sacar adelante la nueva ley con un consenso histórico y recordando que "la mayoría de los territorios tienen una ley de este tipo independientemente de quien las gobierne y no hay ninguna explicacón que justifique que Asturias sea una anomalía democrática en este asunto" pero también hizo un llamamiento a todos, sobre todo a la izquierda, para "no dar argumentos al fascismo". Un fascismo, matizó Rodríguez, "cuya opinión no nos interesa, ni queremos sus votos. Esta ley es por y para demócratas". Junto a Rodríguez estuvo en el acto gijonés la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.

África Preus, megáfono en mano, en el acto reivindicativo organizado por Xega. / Miki López

La tramitación de la ley marcó el acto convocado por Xega. "Esta ley tiene que salir adelante porque los derechos no pueden seguir dependiendo de la suerte de quien ocupe un cargo o de si hay alguien sensibilizado en el lugar adecuado", se escuchó en el manifiesto leido por Africa Preus y Laura Vera.

Denunció Preus, coordinadora de Xega, que en el proceso de comparecencias en el parlamento "hemos tenido que escuchar muchos discursos de odio, muchas mentiras y muchas verdades a medias que lo que hacen es provocar que haya gente que se sienta legitimada a insultarnos y ofendernos". Discursos de personas con voz pública que, denuncia el colectivo, calan en la sociedad generando agresiones pero también problemas en el día a día "en las escuelas, en los centros de trabajo...".