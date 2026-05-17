La UNED abre la matrícula para sus cursos de verano: habrá cuatro en Gijón y uno en Ribadesella

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Asturias, con sede en Gijón, ha abierto la matrícula para su programación veraniega, que incluirá cinco cursos —cuatro de ellos en Gijón y una quinta actividad en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, en Ribadesella—. En esta edición, una las principales novedades será el curso "La sidra en Asturias: de particularismo alimentario a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", que se desarrollará del 15 al 17 de julio bajo la dirección de Antonio Fernández Fernández, profesor titular de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y con la coordinación de Juan Ángel de Con Redondo, profesor-tutor de UNED Asturias. "Ofrecerá un acercamiento a la importancia de la cultura sidrera, incluyendo un aspecto con frecuencia olvidado: su capacidad como elemento generador de paisajes propios de gran valor e incluso de diferenciación dentro del Principado de Asturias", señalan desde la institución académica.

La programación gijonesa se completará con los cursos "Educar con emoción: claves para el bienestar y el aprendizaje", que se celebrará del 13 al 15 de julio bajo la dirección de Sandra Cabello Sanz. Lo coordinará Andrea Eva Otero Mayer. Ambas son profesoras de la Facultad de Educación de la UNED. También está el curso "Primeros auxilios psicológicos en las crisis personales y las grandes catástrofes", que tendrá lugar del 20 al 22 de julio, dirigido por Beatriz García Rodríguez, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED. Y "Educar contra el bullying y el ciberbullying. Medidas preventivas y programas de intervención", del 22 al 24 de julio, y que tiene como director y coordinador, respectivamente, a José Luis García Llamas, profesor emérito de la Facultad de Educación, y a Gerardo Manuel Fernández González, quien fue inspector de Educación y profesor-tutor de UNED Asturias hasta su jubilación.

Por su lado, el curso "150 años de investigaciones prehistóricas en el valle del Sella, Asturias (5ª edición)" llevará al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo propuestas renovadas sobre el estudio del poblamiento prehistórico del mencionado enclave. La actividad, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Ribadesella (y la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR)), se desarrollará del 8 al 10 de julio, bajo la dirección de Jesús F. Jordá Pardo, profesor de Prehistoria de la UNED, y con Esteban Álvarez Fernández, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Salamanca, en la coordinación.

Los cursos estivales de UNED Asturias cuentan con precios reducidos para quienes completen el proceso de matrícula antes del 1 de julio. Las actividades impartidas en Gijón podrán seguirse presencialmente y online, tanto en directo como en diferido.