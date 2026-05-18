Alejandro García Cueto-Felgueroso, nuevo presidente vecinal de La Guía: "El barrio está en auge y más vivo y fuerte que nunca"

El abogado gijonés Alejandro García Cueto-Felgueroso es el nuevo presidente de la asociación vecinal de La Guía. Reivindica el equipo que le acompaña, con personas "muy involucradas y dispuestas", y agradece la labor de su antecesor, Paulino Tuñón. Y, sobre todo, afronta con fuerza una etapa en la que trabajará por un barrio que "no para de crecer".

¿Por qué decidió dar el paso?

La principal razón de ser tiene nombre propio: Paulino Tuñón. Después de tantos años esa vocación y espíritu de servicio fue calando en cada uno de nosotros, en el equipo. También veía que vecinos de la zona confiaban y me sentía querido y apoyado. Asumo una empresa que no es precisamente pequeña.

Hablaba de Paulino Tuñón, que deja el cargo tras 16 años. ¿Qué legado deja?

Sobre todo la conexión de todos aquellos que fueron parte de la asociación desde su fundación hasta los que estamos hoy. Supo trasladar esas ganas de contribuir y unir.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con mucha ilusión, facilidad y energía. Y con la seguridad y confianza en la gente que está con nosotros porque hay muchas personas muy involucradas y dispuestas.

Previamente ya fue vocal y vicepresidente.

Haber acompañado a Paulino primero como vocal y luego como vicepresidente me ha permitido conocer la trastienda de la asociación y saber dónde se encuentran los puntos de relevancia sobre los que erigirse. Tenemos la suerte de que Paulino y el anterior tesorero, Emilio Núñez, nos están echando una mano. Es una ayuda incalculable por el bagaje que tienen.

¿Qué objetivos se marca su equipo?

Revitalizar la asociación, cuidar al socio. Queremos "cuidar a los que están para que todos quieran ser", generar esa chispa para que quieran formar parte de la asociación y contribuir al tejido social. Y conectar entre generaciones. Aquí hay gente mayor pero también están llegando muchos jóvenes y familias con niños. Tenemos ya programados varios talleres. De cocina infantil o de costura, por ejemplo.

Alejandro García Cueto-Felgueroso, en la plazoleta de La Guía. / Ángel González

¿Y a La Guía qué tal la ve?

Está más viva y fuerte que nunca. Desde su propia configuración periurbana y ese carácter mixto, es un lugar muy importante para Gijón.

Habrá áreas de mejora.

Las proclamas son las del conjunto de vecinos. Pondremos esfuerzos en el medioambiente porque en el barrio la circulación es constante. Puede que no tengamos un problema de igual magnitud que en otras zonas, y empatizamos con ellas, pero esta es una arteria fundamental de entrada circulatoria a la ciudad. También puede haber mejoras en infraestructuras y accesibilidad, que se ve mermada por la existencia de jardineras que dificultan el tránsito por aceras. Y hay carencia de marquesinas.

Por el Este hay varias cosas en marcha, como la ampliación del Parque Científico Tecnológico.

Puede generar nuevas sinergias. El crecimiento del entorno es sinónimo de enriquecimiento.

Un clásico de la zona, Casa Arturo, se despidió recientemente.

Era santo y seña de Gijón y un tesoro de La Guía. Estamos melancólicos, nostálgicos. Pero también optimistas porque el barrio sigue siendo atractivo para la hostelería y hay negocios con nuevos estilos y productos distintos. Nos anima ver cómo florecen y brillan.

La Guía, como tal, es un barrio perteneciente a Somió. ¿Qué atractivos tiene residir allí?

La Guía es una y es única. Es alegría, nostalgia, tradición y novedad. Aquí todos se conocen y se ayudan. Está rodeada de naturaleza y seguramente el único pero sea el comentado tema medioambiental. No para de crecer y se están construyendo muchas viviendas. Es un barrio en auge y queremos estar al mismo son.