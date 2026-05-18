Emtusa adjudica el microbús para la nueva línea a Jove
Un gasto de 1,5 millones para el seguro del centenar de vehículos de la empresa
A una sesión extraordinaria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), que preside el forista Pelayo Barcia, se presenta esta tarde, la adjudicación a la firma Industrial Carrocera Arbuciense (Incar) de la compra de un microbús por 223.000 euros. El vehículo llegará dentro de diez meses y servirá para generar una nueva línea de Emtusa hacia la zona oeste, en concreto hacia Jove. Al margen de esta adjudicación, los miembros del consejo deberán dar su visto bueno a los pliegos de, por un lado, un acuerdo marco para el suministro de repuestos exclusivos de Scania y, por otro, el seguro que dé cobertura a los casi cien vehículos de los que dispondrá Emtusa a lo largo de este año. El primer contrato tiene un valor estimado de 350.000 euros para un periodo de 24 meses y el segundo tiene un coste económico de 1,5 millones para un año, con la posibilida de dos prórrogas de un año cada una.
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