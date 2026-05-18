"Ensemble 4.70" canta y deleita en la Colegiata

La Colegiata de San Juan Bautista acogió este domingo un recital enmarcado en el ciclo "Los Conciertos del Marqués", organizado por el programa "Kras Klásika" de Radio Kras. Era, de hecho, el broche a cinco días de música. "Ensemble 4.70" fue el encargado de amenizar la cita en la Colegiata. David Roldán, su director, se puso al piano en una actuación que contó con la soprano Olatz Saitua. Se interpretaron obras de los ilustres compositores Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla. En la imagen, un momento del concierto de "Ensemble 4.70".