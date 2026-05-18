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Formación adaptada a las empresas: ya puedes inscribirte en el programa de recualificación profesional del Ayuntamiento de Gijón

Se establece un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes, desde el 29 de abril hasta el 20 de mayo de 2026, ambos incluidos, para las Líneas A1 y 2. Para la Línea 2 el plazo se extenderá hasta agotar el crédito

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación en el Ayuntamiento de Gijón

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación en el Ayuntamiento de Gijón

L. L.

Serán prioritarios aquellos puestos de trabajo que guarden relación con actividades vinculadas al impulso de la vida saludable (Gijón saludable), al desarrollo de la economía azul (Gijón azul), al impulso de las industrias cultural y creativa (Gijón creativo) y a la sostenibilidad, economía circular y transición ecológica (Transición ecológica y verde).

Con fecha 21 de abril de 2026 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, ha adoptado el acuerdo de aprobación del Programa de recualificación para la reconversión profesional así como los “Criterios para la selección de proyectos en el marco del Programa de recualificación para la reconversión profesional mediante la colaboración público-privada”, (y correspondientes anexos), en el marco de lo acordado en el vigente acuerdo de concertación social “Gijón Futuro 2024/2027”.

El programa contempla dos líneas:

Línea 1 (Empresas):

Empresas legalmente constituidas y ubicadas en Asturias, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, excluyendo a las que tengan una plantilla superior a los/as 250 trabajadores/as en el centro de trabajo para el que se requiera la contratación e incluyendo a los trabajadores/as autónomos/as que contraten a personal por cuenta ajena.

Línea 2 (Asociaciones profesionales):

Asociaciones sectoriales de empresarios/as o Clústers o Agrupaciones de empresas (excluidas las UTE) ubicadas de forma estable en el Principado de Asturias y legalmente constituidas.

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Se incluyen en esta categoría las entidades sin ánimo de lucro que cuenten con asociados (ya sean personas físicas o jurídicas) de un determinado sector de actividad, organizadas para la defensa de sus intereses comunes y la consecución de los fines establecidos en sus estatutos.

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