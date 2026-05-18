Gijón moviliza 1,15 millones de euros para transformar el comercio local en 2026: estas son las medidas para impulsar el sector

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha acogido esta mañana la presentación oficial de los programas de apoyo al comercio para el ejercicio 2026. El acto ha contado con la presencia de la vicealcaldesa de Gijón/Xixón (Ángela Pumariega), la presidenta (Sara Menéndez) y el gerente (Fernando Clavijo) de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, así como del Director-Gerente de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, Luis Díaz.

Esta estrategia, dotada con una inversión anual de 1.150.000 euros, que alcanza los 4,6M de Euros para el total del período, se integra en el Acuerdo de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027" y el Plan Local de Orientación Comercial (2025-2028), buscando transitar del impacto inmediato a una transformación estructural del sector a medio plazo.

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, declaró que "Estamos poniendo en marcha diferentes programas en este 2026 que nacen del Plan Local de Ordenación Comercial 2025-2028 y de los acuerdos de concertación social ‘Gijón Futuro 2024-2027’. La cifra total de 4,6 millones de euros en este mandato muestra el reconocimiento de este equipo de gobierno hacia la importancia del comercio local. Tenemos muy claro que apoyar el comercio local no es solo una política sectorial aislada, sino que es una política de ciudad, porque apoyar el comercio local es invertir en la ciudad y en una forma de desarrollo económico y en una forma de desarrollo económico que busca hacer de Gijón un lugar más habitable, seguro y humano".

A continuación, Fernando Clavijo y Luis Díaz expusieron las medidas previstas para 2026, y que se articulan en tres ejes de actuación:

Fidelización e impulso al consumo: Programa «Gijón Compra y Vuelve»

Con un presupuesto de 550.000 euros, este programa se consolida como una herramienta de retorno económico directo que premia la lealtad de la clientela. Para este año, se prevé la adhesión de más de 500 comercios y la participación de 15.000 clientes, lo que generará un impacto de gasto directo superior a los 3,5 millones de euros en los negocios locales.

Dinamización y promoción comercial

Este bloque, que cuenta con 200.000 euros, tiene como objetivo activar la ciudad mediante campañas de visibilidad y tránsito peatonal. Se estima que 433 comercios se beneficiarán directamente de estas acciones, distribuidos entre el CCA Centro (180 establecimientos), CCA La Calzada/Natahoyo (68) y las áreas comerciales urbanas (ACUS) (185).

Digitalización y mejora competitiva: El nuevo enfoque de DIGICOM 2026

El programa DIGICOM evoluciona hacia un modelo más especializado y práctico con una inversión de 400.000 euros. En 2026, la formación gana en intensidad: se realizarán 5 ciclos formativos con 40 horas grupales (frente a las 18 horas de 2025) para un grupo selecto de 30 comercios, garantizando un acompañamiento técnico de alto nivel.

Además, se realizarán 280 microdiagnósticos para analizar el sector y se implementará el modelo "test before invest", permitiendo a los comerciantes probar herramientas digitales antes de adquirirlas.

Otras iniciativas municipales: Innovación con Inteligencia Artificial

Además del convenio principal, el Ayuntamiento mantiene otras herramientas donde el comercio puede incorporarse a proyectos de crecimiento, innovación y mejora competitiva. Es el caso de los Incentivos Impulsa 2026 para el Crecimiento Empresarial, que ofrecen ayudas de hasta 18.000 euros por proyecto para planes de crecimiento y sostenibilidad; y los del proyecto presentado a la convocatoria de Ecosistema de Desarrollo Empresarial, basado en Asistentes Comerciales Inteligentes con el uso de la IA, y que se encuentra pendiente de valoración técnica.

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