Gijón premia el talento de doce pequeños analistas teatrales en la gala de la Crítica FETEN 2026
Los ganadores del concurso recibieron el cariñoso mensaje de las compañías teatrales que inspiraron sus trabajos a través de dedicatorias en vídeo: "El 'feedback' de los niños es casi lo que más valoran los artistas"
"A los mejores críticos del universo... Para lo trágico, para lo cómico, para lo histórico, para lo pastoral...". Con este estribillo en términos de piropo, interpretado por tres actores de la compañía Guayominí Producciones, concluyó este lunes en el patio del Antiguo Instituto de Gijón la gala de entrega de los XVII Premios de la Crítica FETEN 2026. El evento reunió a los doce ganadores seleccionados entre cientos de escolares tras asistir a diversas funciones del festival. Según destacó Idoia Ruiz de Lara, la directora artística del certamente escénico, "poder tener ese 'feedback' de los niños después del espectáculo es fundamental; es casi lo que los artistas más valoran".
La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, subrayó durante su intervención el valor pedagógico del proyecto, señalando que los textos y dibujos que concurrieron a concurso permiten cerrar el círculo entre el teatro y las aulas al entender cómo ven y viven los niños las propuestas. López Moro celebró que los pequeños logren transformar su experiencia ante el telón en creatividad, ya sea mediante el trazo de un dibujo o la palabra escrita. "Teníamos muchísimas ganas de que llegara este día para conoceros, porque realmente hicisteis unos trabajos excelentes", afirmó la edil ante un público compuesto por los protagonistas del día, es decir, los niños y niñas ganadores y sus familias.
La compleja tarea de seleccionar a los premiados recayó en un jurado compuesto por cargos técnicos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y periodistas de los principales medios de comunicación locales, entre los que también figuraron profesionales de LA NUEVA ESPAÑA. Ruiz de Lara explicó que el nivel de los jóvenes críticos es tan sorprendente que el jurado llegó a encontrar textos donde los niños aconsejan a los directores con propuestas "ayuden a mejorar el espectáculo". Funcionarios, periodistas, la concejala y el director de la FMC, Aitor Martínez Valdajos, fueron los encargados de entregar los diplomas y un lote de premios a los galardonados.
Los reconocidos, además de los objetos materiales, también se llevaron consigo otro menos tangible: la cariñosa respuesta de los propios artistas que actuaron en la última edición de FETEN que fueron inspiración para sus letras y trazados. A través de vídeos grabados desde sus ciudades de origen, las compañías premiadas agradecieron a los niños su capacidad para fijarse en los detalles más inverosímiles de sus despliegues técnicos.
Los ganadores
La lista completa de los ganadores de los Premios Crítica FETEN 2026 la integran, en la categoría de dibujo, Alma Maidana Cardozo (Escuela de Educación Infantil Miguel Hernández), Enol Alonso García (Colegio Público Los Pericones), Yaiza Suárez Álvarez (Categoría abierta), Claudia Lomas Martínez (Escuela de Educación Infantil Miguel Hernández) y Celso Gopin Ekane (Colegio Público Los Pericones); mientras que en la sección de crítica escrita los galardones recaen en Cristabel Osabie (Colegio Público Santa Olaya), Adrián Gutiérrez González (Colegio Público Atalía), Mia Martín Morán (Colegio Público Celestino Montoto), Julia Fernández Fernández (Colegio Público Evaristo Valle), Amanda García Llana (Colegio Público Pumarín), Celia Fernández Fernández (Colegio Público Clarín) y Daniela Artime González (Categoría abierta).
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