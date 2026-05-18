Gijón suma 1.201 nuevos donantes de sangre, muchos de ellos jóvenes: "Es una cuestión de futuro y de presente"

La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón celebró ayer su 51.ª Asamblea General Ordinaria confirmando un sólido crecimiento en la captación de nuevos voluntarios. Durante el pasado ejercicio, la ciudad aportó 1.201 personas que donaron por primera vez, lo que representa un incremento del 7,33 por ciento respecto a 2024 y refleja un crecimiento acumulado del 37 por ciento en captación respecto a hace un lustro. El dato más relevante para el futuro del sistema de recogida de fluido vital es el perfil de estas nuevas altas, ya que, según las estadísticas oficiales, un tercio (33,3 por ciento) de los nuevos donantes tiene entre 18 y 24 años, lo cual parece garantizar el ansiado relevo generacional en este altruismo sanitario.

En cuanto a los datos brutos, pese a que el número total de bolsas recogidas en el municipio sufrió un ligero descenso del 1,32 por ciento, situándose en 11.336 extracciones frente a las 11.487 del curso previo, el censo de donantes activos aumentó hasta los 7.850 ciudadanos (un incremento del 0.48 por ciento). En este sentido, Faustino Valdés, presidente de la asociación, se congratuló de las cifras, que se mantienen estables en bolsa y se incrementan en número de donantes, a la par que recordó a la audiencia de que no dude "nunca" de que sus contribuciones "salvan vidas".

En términos de sostenibilidad del sistema público, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, subrayó que este relevo generacional que revelan las cifras es muy "importante" para afrontar las necesidades de sangre en la región. Saavedra recordó que, pese a la ligera caída en el volumen total de bolsas, Asturias se mantiene como la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de donación de España. Al respecto, la consejera fue tajante sobre el papel de los voluntarios en la estructura médica, una sin la que el sistema sanitario público "no podría continuar en el día a día como lo está haciendo".

María Teresa Díaz, gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, destacó también la trascendencia de este compromiso juvenil para sostener una red que requiere entre 180 y 200 bolsas diarias para atender las necesidades de los pacientes regionales. "Incorporar jóvenes no es solo una cuestión de futuro, es en este momento una cuestión de presente", indicó.

Puntos de extracción

Las noticias positivas se extienden también a la eficacia de los puntos de extracción locales. Begoña registró un crecimiento exponencial, pasando de 250 a 457 extracciones en un solo año, mientras que la Feria de Muestras se confirmó como motor de captación con más de 2.200 bolsas. El forista Jesús Martínez Salvador reafirmó la "complicidad institucional" de la ciudad, destacando el éxito de iniciativas como el maratón de donación en la casa consistorial. Para Martínez Salvador, el esfuerzo colectivo de los gijoneses es valor seguro, asegurando que "apoyar a los donantes es defender la salud pública y es defender a las personas".