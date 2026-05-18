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Granda celebra el tradicional homenaje anual a sus mayores

Vecinos y autoridades se unieron a la fiesta, donde se honró a cinco insignes de la parroquia

Por la izquierda, Gilberto Villoria, Abel Junquera, Rodrigo Sánchez, Pilar Díaz, Carmen Eva Pérez, Luis Villaverde, Alejandro Farpón, Carmen Moriyón, Fina Cueto, Chus Barrientos, Ceferino Cueto, Benito Morán y José Luis García Nicieza, ayer, en el acto. |

Por la izquierda, Gilberto Villoria, Abel Junquera, Rodrigo Sánchez, Pilar Díaz, Carmen Eva Pérez, Luis Villaverde, Alejandro Farpón, Carmen Moriyón, Fina Cueto, Chus Barrientos, Ceferino Cueto, Benito Morán y José Luis García Nicieza, ayer, en el acto. |

La Asociación Santo Tomás de Granda celebró ayer su tradicional homenaje a sus vecinos más veteranos en el restaurante La Carbayera. El acto consistió en la entrega de distinciones a cinco homenajeados, cuyas biografías resumen la historia del siglo XX en la parroquia.

Entre los galardonados estuvieron los hermanos Fina y Ceferino Cueto; ella, reconocida por una vida dedicada a la ganadería profesional, y él, por su larga trayectoria como mecánico autónomo de bicicletas y automóviles. También se distinguió a María Pilar Díaz, apodada "Pili la del Güertu", figura de la floricultura local, y a Benito Morán, fundador de la emblemática tienda "Discoteca" y miembro de una estirpe ligada al desarrollo cultural de Gijón.

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Finalmente, se reconoció a Luis Villaverde, veterano transportista de rutas nacionales criado en la escuela de la parroquia. El encuentro consistió en un almuerzo con unos 170 comensales de la parroquia, con cancios y muchos sorteos de regalos. Además, se habló de la vida de los homenajeados, de sus familias y algunos de ellos dejaron lecciones para los jóvenes.

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La jornada que organiza la asociación que preside Chus Barrientos contó con el respaldo de la corporación municipal, con la asistencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, a la que acompañaron los ediles Gilberto Villoria, por Foro; Abel Junquera, por el PP; Carmen Eva Pérez y Rodrigo Sánchez, del PSOE, y Alejandro Farpón, en representación de Izquierda Unida. Al festejo se unió, también el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales "Les Caseríes" de la zona rural, José Luis García Nicieza.

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