Granda celebra el tradicional homenaje anual a sus mayores

La Asociación Santo Tomás de Granda celebró ayer su tradicional homenaje a sus vecinos más veteranos en el restaurante La Carbayera. El acto consistió en la entrega de distinciones a cinco homenajeados, cuyas biografías resumen la historia del siglo XX en la parroquia.

Entre los galardonados estuvieron los hermanos Fina y Ceferino Cueto; ella, reconocida por una vida dedicada a la ganadería profesional, y él, por su larga trayectoria como mecánico autónomo de bicicletas y automóviles. También se distinguió a María Pilar Díaz, apodada "Pili la del Güertu", figura de la floricultura local, y a Benito Morán, fundador de la emblemática tienda "Discoteca" y miembro de una estirpe ligada al desarrollo cultural de Gijón.

Finalmente, se reconoció a Luis Villaverde, veterano transportista de rutas nacionales criado en la escuela de la parroquia. El encuentro consistió en un almuerzo con unos 170 comensales de la parroquia, con cancios y muchos sorteos de regalos. Además, se habló de la vida de los homenajeados, de sus familias y algunos de ellos dejaron lecciones para los jóvenes.

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La jornada que organiza la asociación que preside Chus Barrientos contó con el respaldo de la corporación municipal, con la asistencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, a la que acompañaron los ediles Gilberto Villoria, por Foro; Abel Junquera, por el PP; Carmen Eva Pérez y Rodrigo Sánchez, del PSOE, y Alejandro Farpón, en representación de Izquierda Unida. Al festejo se unió, también el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales "Les Caseríes" de la zona rural, José Luis García Nicieza.