El grupo "30 Días en Bici", de Gijón a Estrasburgo por su campaña por la movilidad sostenible

La iniciativa gijonesa "30 Días en Bici", hoy extendida por todo el país y ya parte del extranjero, viaja a Estrasburgo. El grupo ha sido invitado a exponer su proyecto en el Parlamento Europeo en el marco de unas jornadas que promueve el Gobierno francés este miércoles y que busca dar voz a proyectos exitosos vinculados a la movilidad sostenible. "Para nosotros es un orgullo; es la única iniciativa española que tendrá presencia", celebra Carlos Rodríguez, coordinador de la agrupación, que será también quien represente al colectivo.

Rodríguez estará acompañado por Silvia Casorrán, de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta, y en la que participa el grupo gijonés. "La jornada tendrá dos mesas redondas, una sobre promoción del uso de la bici y otra sobre retos de seguridad para ciclistas en Europa. A nosotros nos seleccionaron para la primera parte como una iniciativa de referencia en materia de promoción", razona Rodríguez. "Es una gran oportunidad para nosotros y para poder visibilizar nuestra campaña", agradece. Junto a Rodríguez, intervendrán expertos como Grzegorz Krajewski, alcalde de Gdansk (Polonia), y responsables de la Federación Europea de Ciclistas. También el propio Ministerio de Transportes francés, que es el impulsor de la cita y que estará representado por Rodolphe Gintz, director general de Infraestructuras. El evento lleva el título de "Construyendo una Europa ciclista: de la promoción a la seguridad compartida".

En esta red de ciudades por la bicicleta participan actualmente 119 ciudades, la mayoría españolas, pero también grandes capitales de Latinoamérica, como Ciudad de México, Buenos Aires y Lima, y vecinos europeos como Roma y Lisboa. "Los grupos locales son las base territorial, la clave para que las campañas aterricen en el territorio. No siempre se mantiene el mismo nivel de actividad en todas partes, pero en parte nos han escogido en el Parlamento Europeo por esto: porque la iniciativa es replicable y escalable en cualquier territorio", comenta el coordinador.

A día de hoy, añade, se han adscrito a la campaña tanto ciudades como pueblos, y lo sencillo de la idea –se centra en animar a usar la bici durante los 30 días del mes de abril– permite que nuevos grupos se activen sin necesidad de articularse bajo una asociación concreta. "No se necesita ninguna financiación ni organización específica; cualquier asociación de vecinos o centro educativo puede impulsarlo", cuenta Rodríguez. El objetivo, y así lo defenderá este miércoles en Estrasburgo, es que este tipo de campañas ayudan a "crear nuevos hábitos individuales" y a descubrir la bicicleta como alternativa diaria de transporte.

Más de una década de historia

"30 Días en Bici" fue condecorada con la Medalla de Plata de la ciudad en 2023, según justificaba en aquel momento el Ayuntamiento de Gijón, por ser "una herramienta para provocar el cambio modal individual en movilidad urbana y una comunidad de usuarios de la bicicleta". La idea surgió en Gijón hace ya más de una década, en 2013, cuando Rodríguez creó esta campaña, ya con su nombre actual, adaptando la iniciativa "30 Days of Biking" que tres años antes se había extendido por Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos). La propuesta era la misma: implantar en el territorio una especie de "reto" colectivo para usar la bici durante 30 días seguidos, en este caso, durante el mes de abril, y cualquier tipo de tarea y sin importar la duración.

En Gijón, bajo este lema se han impulsado otros proyectos, entre ellos "BiciLab", que enseña a reparar y mejorar bicicletas en desuso, y los llamados "establecimientos biciamigos", un plan en alianza con los comerciantes que ofrece descuentos a clientes que se desplacen en bici. La cita en el Parlamento Europeo, según le han trasladado los organizadores a Rodríguez, también terminará con una pequeña ruta ciclista por las inmediaciones del edificio.