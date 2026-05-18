Josephine Baker en Gijón, una celebridad que inspiró a un pintor local

Josephine Baker estuvo en Gijón, actuando en el teatro Dindurra el sábado 29 de marzo del año 1930. Los gijoneses y gijonesas de entonces la habían visto anteriormente protagonizando diversas películas, pero en esa primavera de 1930 la admiraron en persona. Tenía la llamada "Venus de Bronce" 24 años y eso fue un acontecimiento en la ciudad. Aquí se la llamaba Josefina Baker, y así se escribía. En realidad se quedó en la ciudad para siempre porque el artista local Nicanor Piñole inmortalizó, en dos acuarelas a color, a la artista americana.

Nació Josephine Baker en San Luis (Estados Unidos) en el año 1906, desde muy joven bailaba y realizó varias giras por Estados Unidos. En septiembre de 1925, con 19 años, llega a Francia y desde ahí su éxito fue ya mundial. La bailarina, cantante y actriz debutó en París con "Revue nègre" ("Revisión Negra") incluyendo música de jazz además de su forma de bailar con vestimenta mínima. Popularizó el charlestón y en Francia fue inspiración de los dadaístas, del arte negro y del cubismo. Fue la vedette del cabaré Folies Bergère, en la guerra mundial apoyó la resistencia francesa contra los nazis y luego a los movimientos de promoción social afroamericanos y contra la segregación racial. Murió en París en abril de 1975.

Su segunda película, "La sirena de los trópicos", (protagonizó una docena) se estrenó en Gijón en diciembre de 1928 en el cine Robledo, y publicaba la prensa local junto con una foto suya con el pelo a lo garçon: "Josefina Baker es la Venus de Bronce, la embajadora del charlestón y de todos los bailes exóticos, la más elegante". En julio del año siguiente fue la proyección de otra de sus películas, "La locura del día", en el teatro y cine Dindurra. Pero en marzo de 1930 visitó Gijón acompañada por la orquesta Los Axejos, y eso era dentro de una gira por España que la llevó a Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Zaragoza... Y a Oviedo, en el teatro Principado, un día antes que en Gijón.

El diario "El Noroeste" la anunciaba como "la artista de príncipes y emperadores cuyo nombre hace eco en las cinco partes del mundo". Se alojó en el hotel Savoy en la calle Corrida y todos los periódicos gijoneses anunciaron su actuación en el coliseo de Begoña: "En Gijón el sábado 29 veremos a la tan cacareada y jaleada mestiza Josefina Baker, la famosa estrella mundial que importó los bailes exóticos plenos de sugestión y de gestos, bonita dentro de su matiz mulato" Y todos la elogiaron: "Su primitivismo reside en eso, en el descoyuntamiento acoplado a las disonancias de jazz-band. Canta admirablemente modulando con gran facilidad los agudos; gustó mucho y bisó sus números y danzas entre nutridas ovaciones. La Venus de Ébano se esforzó en complacer al público gijonés con su variedad de danzas y charlestones". Vamos a suponer, déjenme que lo haga, que el artista Nicanor Piñole (53 años entonces) estuvo presente ese día en el teatro Dindurra, o que incluso la había visto anteriormente en París. Hubo dos pases del espectáculo en Gijón, a las siete de la tarde y a las diez y media de la noche.

En abril de 1936 se estrenó en Gijón, "Perla negra", otra película de la Baker y otra vez en el Dindurra, "comedia, drama, revista y amor con la subyugante actriz, cantante y bailarina Josefina Baker".

Noticias relacionadas

En la exposición "Caleidoscopio", que trataba sobre la representación de las mujeres y que se mostró en el segundo semestre del año pasado en la Casa Natal de Jovellanos, se pudo ver la obra de Nicanor Piñole donde representa a Josephine Baker. Son dos acuarelas realizadas alrededor de 1930 y conservadas en su museo gijonés.