LABoral acoge este miércoles en Gijón la presentación de su Asociación de Amigos como "punto de encuentro" del centro con la ciudadanía
La puesta de largo del nuevo colectivo será a las 18.30 horas e incluirá, además, una charla divulgativa sobre inteligencia artificial
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial esta de estreno. Y es que el centro cultural ubicado en Cabueñes presentará oficialmente su Asociación de Amigos este miércoles en un acto que arranca a las 18.30 horas. El evento, que tendrá lugar en las dependencias del centro con entrada libre, tiene como objetivo dar a conocer una iniciativa ciudadana creada para respaldar las actividades culturales y ampliar el alcance de la institución en el territorio asturiano. Desde la recién nacida agrupación invitan a quienes quieran implicarse a "hacerse amigos" y formar parte activa de esta comunidad vinculada a la creación contemporánea.
El presidente de la asociación, Gonzalo González, y la tesorera, María Llaneza, explicarán durante la jornada los objetivos fundacionales de esta red de apoyo. La organización adelanta que la intención prevista es acompañar el trabajo del centro y que la asociación sea un "punto de encuentro" con la sociedad y con distintos agentes del territorio. De este modo, la entidad pretende impulsar propuestas vinculadas a la difusión cultural y la investigación.
La identidad visual de la organización también será protagonista durante el encuentro. Fran Flórez será el encargado de presentar públicamente la nueva imagen de la Asociación de Amigos de LABoral ante los asistentes.
Asimismo, la sesión contará con una vertiente divulgativa a cargo de Carmen Adams, secretaria de la asociación y catedrática de Historia del Arte. Adams realizará una intervención técnica sobre la relación entre la Inteligencia Artificial y el arte, aportando la visión académica a los fines de apoyo a la creación que persigue el colectivo. La presentación concluirá con un coloquio abierto a todas las personas interesadas, seguido de un ágape con los asistentes.
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