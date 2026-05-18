"No tiene el más mínimo respeto institucional a Gijón": la réplica municipal a Zapico por su plan para Cimavilla y La Arena

"Sorpresa y malestar por la falta de lealtad institucional y de diálogo" ha generado en el entorno de la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Gijón – área que controla el PP a través del edil Guzmán Pendás, que es el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa)– la decisión de la consejería de Ordenación del Territorio , Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Sánchez (IU), de aprobar la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado.

Desde esa concejalía no se descarta estudiar acciones legales contra esta decisión si el gobierno asturiano continúa actuando “de manera unilateral y sin el más mínimo respeto institucional hacia Gijón”. A la opción de llevar la decisión de Zapico a los juzgados tampoco es ajena la parte del gobierno local que controla Foro y donde se incluye el área de Urbanismo.

Tanto desde Vivienda como desde Urbanismo se presentaron en su momento alegaciones a los informes que han dado sustento a la decisión final del Principado. El Ayuntamiento tiene un plazo de dos meses para, si lo estima conveniente, presentar un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

“Resulta incomprensible que el señor Zapico anuncie una medida de enorme impacto para Gijón sin haber mantenido ni una sola reunión de trabajo con el Ayuntamiento ni concretar qué actuaciones reales piensa impulsar en estos barrios”, señalan desde la concejalía de Vivienda al tiempo que recuerdan que la propia Ley de Vivienda establece mecanismos de cooperación entre administraciones. Desde ese mismo entorno se hace hincapié en que el Principado corre el riesgo de convertir esta declaración en una medida “puramente ideológica y propagandística limitada al control de precios y sin soluciones reales para aumentar la oferta de vivienda".

"Hay que extenderlo a toda la ciudad", exige Podemos

Desde Podemos, su portavoz municipal Olaya Suárez critica la tardanza de la consejería en tomar una decisión que ellos llevaron al Pleno de Gijón en noviembre de 2023. "Es inexcusable la tardanza, porque solamente en este tiempo los alquileres han subido más de un 25% en Xixón", sentencia Suárez. La portavoz de Podemos reivindica celeridad para empezar a usar los mecanimos que permitan controlar los precios en Cimavilla y La Arena pero también "que se empiece a trabajar cuanto antes en extender esa declaración al conjunto del casco urbano, porque por desgracia todos los barrios de la ciudad cumplen los requisitos previstos en la ley.

Bloques de viviendas en el barrio de La Arena. / Ángel González

"Hacen falta medidas drásticas y valientes si creemos en el derecho a tener casa y no en el derecho a especular, si queremos garantizar que Xixón sea una ciudad viva para su gente y no un resort vacacional del que nos veamos expulsadas", sentencia Suárez para quien la puerta que abre el gobierno de Foro y PP a ir a los tribunales ejemplifica "hasta donde parecen dispuestos a llegar para proteger los intereses de la minoría rentista".