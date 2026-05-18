Montse Álvarez, vecina de Jove: "Me fui de Gijón porque no me gusta la ciudad y volví al pueblo donde nací"

"Ay, amiga. La veteranía ye lo que vale", confiesa Montse Álvarez, vecina orgullosa del barrio de portuarios de Jove y quien a sus 83 años puede echar la vista atrás y recordar sus años de juventud marcados por las fiestas en el pueblo, su etapa universitaria y las puertas y ventanas de casa siempre abiertas. "Era un barrio muy tranquilo, en el que ahora echo en falta la cercanía entre vecinos, la comunidad... eran otros tiempos", lamenta Álvarez, quien a pesar de lo mucho que ha cambiado el pueblo, ella mantiene su espíritu de vecindad como miembro de la asociación de vecinos de Santa Cruz de Jove. "Aquí hay tres asociaciones: la de portuarios, la de pescadores y la de Santa Cruz. Es una forma de hacer barrio", señala.

Atrás quedó el carácter comunitario, igual que la ganadería, la agricultura y las fincas que antes eran parte del paisaje de la zona. "Ahora son todo chalets, las fincas se vendieron y no queda nada", asegura Álvarez.

Crucero desde el barrio de Portuarios, en Jove / Pablo Solares

Fue en ese Jove del que ya queda poco, donde se gestó su interés por la abogacía, lo que la llevó a estudiar primero de Derecho. Un orgullo para su madre, que regentaba la tienda familiar y para su padre, maquinista de la Junta Obras del Puerto. "En segundo año mi madre me dijo "hija no puedes seguir estudiando, tienes que me ayudar", cuenta Álvarez.

La parroquia de Jove Nombre: Montse Álvarez Edad: 83 años Profesión: jubilada El mejor lugar de la parroquia: la Campa Torres Lo mejor de vivir en la zona rural: «Los recuerdos felices» En una frase: «La ciudad no me gusta; en Jove tengo una finca, huerta y jardín, lo tengo todo»

Así fue como acabó regentando la tienda de alimentación y el estanco de sus padres, en una época en la que no había supermercados y todo era pequeño comercio.

Enamorada confesa de Jove, Montse vive a solo 100 metros de la casa en la que nació y a pesar de haber comprado hasta en tres ocasiones un piso en Gijón, sus orígenes siempre hacían que volviera al pueblo. "Tuve un piso donde antes estaba Hacienda y lo vendí, otro en el muro y lo vendí y otro por la estación de Alsa y también lo vendí. No me gusta vivir en la ciudad. Aquí tengo una finca, jardín, huerta... lo tengo todo", insiste Álvarez.

Una vida hecha en Jove y en la que Caja Gijón ha estado siempre presente, ya que es la entidad en la que la asociación de vecinos Santa Cruz lleva años confiando. "Estamos contentos con el trabajo que hacen, además, el director de una de las sucursales es de aquí, de Jove , así que todo queda en casa", explica Montse Álvarez.