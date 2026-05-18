Nueva prórroga al servicio de comedor de las escuelinas y ayudas a las fiestas de prao en Gijón

Solo unos días después de que tuviera que aprobarse una prórroga extraordinaria del servicio de comedor escolar en los colegios, la Junta de Gobierno acometerá en su sesión del próximo martes la apertura del expediente para prorrogar el contrato del mismo servicio en las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento. Una operación muy similar. En el caso de las escuelinas, el contrato del servicio de comedor se adjudicó a Gastronomía Vasca en julio de 2023 y sobre él se ejecutó una prórroga en 2025 con fecha de finalización el próximo 31 de julio.

Ahora se necesita hacer otra para garantizar el servicio hasta que se complete la tramitación de la nueva licitación, que se acaba de poner en marcha y que seguramente no tendrá adjudicación definitiva hasta el último trimestre del año. Por ello, la prórroga que ahora se plantea es por cinco meses, hasta diciembre, y conlleva un compromiso económico de 319.599 euros (IVA incluido).

En cuanto a los comedores en los colegios, ya es efectiva la prórroga con Serunion y se ultiman las condiciones del nuevo contrato que ya incluirá la línea caliente. La intención de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, es presentarlos a las federaciones de padres y madres en una serie de reuniones convocadas para finales de este mes y como paso previo a la licitación del nuevo contrato.

Por otro lado, la Junta de Gobierno dará luz verde a una nueva convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que organicen fiestas en barrios y parroquias. La consignación económica de este bloque de ayudas es de 170.000 euros. Estas subvenciones, que dependen de la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, buscan "favorecer la promoción, mantenimiento, respeto y protección de las manifestaciones festivas locales y las de la cultura popular tradicional, cuyo principal exponente reside en las tradicionales fiestes de prau".

Aunque también están abiertas a otras fiestas que se programen en barrios urbanos o periurbanos "y que contengan programas que potencien no solo el interés turístico de la ciudad en general, sino la propia conservación de las tradiciones festivas locales"; además de las que puedan organizar las federaciones vecinales tanto de la zona urbana como de la rural.

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En el orden del día de la Junta de Gobierno también se incluye la prórroga del contrato de arrendamiento de las motocicletas que prestan servicio en las secciones de tráfico de la Policía Local y la incorporación al contrato de la flota de vehículos compartidos del Ayuntamiento de uno más con destino a la Fundación Municipal de Cultura. En concreto, de una furgoneta tipo combi que de servicio en la gestión de los equipamientos arqueológicos. Además, se aprobarán los nombramiento de miembros del pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia.