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La olímpica María López, de regreso al colegio Corazón de María de Gijón para hablar de los valores del deporte

La jugadora de hockey hierba, antigua alumna, ofreció una charla en la que hizo hincapié en la importancia de la formación académica

María López, jugadora de hockey hierba, visita el Corazón de María (en imágenes)

María López, jugadora de hockey hierba, visita el Corazón de María (en imágenes)

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María López, jugadora de hockey hierba, visita el Corazón de María (en imágenes) / Ángel González

Sergio García

Visita especial la que recibió este lunes el colegio Corazón de María de Gijón. La olímpica María López, jugadora del Club de Campo de Madrid de hockey hierba e integrante de la Selección Española de hockey, ofreció una charla al alumnado de sexto de Educación Primaria y de primero de ESO. López, antigua alumna del centro, abordó el significado de la Familia Olímpica. "El objetivo es acercar a los estudiantes la realidad del deporte de alto nivel a través de la experiencia directa de una deportista asturiana de élite", apuntaron desde el colegio.

María López, que ha participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, explicó cómo es vivir una cita de este calibre y qué implica ser deportista de alto rendimiento en cuanto a la exigencia, el esfuerzo continuo, los sacrificios y los momentos difíciles que forman parte del camino. La actividad se enmarcaba dentro de las iniciativas de la Familia Olímpica, que buscan transmitir a los escolares asturianos los valores fundamentales del deporte, como el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la dedicación, la superación y la importancia del trabajo en equipo.

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La deportista también hizo hincapié en la relevancia de la formación académica y el desarrollo personal más allá del ámbito deportivo. "La visita supone una oportunidad única para el alumnado de conocer de primera mano el testimonio de una olímpica y acercarse a los valores que definen el deporte de alto nivel", resaltaron desde el colegio Corazón de María.

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