La procesión marinera del Carmen en Gijón mantendrá el recorrido del pasado año e incorporará novedades con un gran objetivo: "Queremos que sea mucho más emotiva"

En 2024 retornó al calendario de las tradiciones la procesión marinera del Carmen. Llevaba más de medio siglo sin celebrarse. El pasado año, la cita se superó con un recorrido más largo y un nuevo manto y corona. Y, para este año, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Gijón, encargada de recuperar el festejo, prepara novedades. "Queremos hacer la procesión mucho más emotiva", subrayó este lunes Álvaro Fernández, hermano mayor de la congregación, tras una reunión con el Ayuntamiento de cara a perfilar los detalles de ese encuentro del 15 de julio. Era una primera toma de contacto.

El gobierno local estudiará las propuestas remitidas por la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, cuyos representantes se marcharon "satisfechos" con la acogida municipal. En la reunión participaron, por parte del Consistorio, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios. "El recorrido será igual que el del año pasado, pero queremos hacer cosas por el camino", aseguró Álvaro Fernández, que, eso sí, no quiso soltar prenda sobre las ideas que tienen en el colectivo para que la procesión, que volverá a contar con la salida al mar y la ofrenda floral, sea incluso mejor que la de 2025.

La comitiva, por tanto, partirá de nuevo de la parroquia de San José. Irá por las calles Álvarez Garaya, plaza del Carmen, Moros y Jovellanos. Y seguirá por San Bernardo, San Antonio, Trinidad, plaza de Italia y Jardines de la Reina. En ese punto llega un momento trascendental de la procesión, con el embarque de la Virgen en la rampa de La Barquera. En la mar tendrá lugar la ofrenda floral. De vuelta a tierra firme, el itinerario proseguirá por el Marqués. Tras pasar por el pasadizo de la plaza Mayor, el trayecto concluirá en la iglesia de San Pedro.

Por la izquierda, Antonio Martín, Álvaro Fernández, Carmen Moriyón y Jorge González-Palacios, en el Ayuntamiento, durante la reunión. / Marcos León

Están previstas más reuniones entre la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y el Ayuntamiento para terminar de concretar cómo será, finalmente, la procesión. "Nos comentaron que hay que consultar cosas con otros departamentos", indicó Álvaro Fernández. Habrá más adelante una presentación oficial para informar de los pormenores de una cita cuya vuelta Gijón recibió con los brazos abiertos. Desde la década de los setenta no se producía la salida al mar hasta que la cofradía recobró su actividad y, por ende, la procesión.

En la hermandad celebran también la evolución del propio grupo. "Hemos crecido, ya vamos por 190 cofrades", manifestó Álvaro Fernández. De hecho, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen —cuya fundación tuvo lugar en 1706— está en plena campaña para que más devotos se unan y, por qué no, participen en la próxima procesión que honrará a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. A Álvaro Fernández le acompañó en la reunión de este lunes Antonio Martín, vicehermano de la entidad.