La UNED abre el periodo de matrícula para sus cinco cursos de verano

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Asturias, con sede en Gijón, ha abierto la matrícula para su programación veraniega, que incluirá cinco cursos. Una las principales novedades será el curso "La sidra en Asturias: de particularismo alimentario a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", que se desarrollará del 15 al 17 de julio bajo la dirección del profesor Antonio Fernández.

La propuesta gijonesa se completará con "Educar con emoción: claves para el bienestar y el aprendizaje", que se celebrará del 13 al 15 de julio bajo la dirección de Sandra Cabello, docente de la UNED. También está el curso "Primeros auxilios psicológicos en las crisis personales y las grandes catástrofes", que tendrá lugar del 20 al 22 de julio, dirigido por la profesora Beatriz García. Y "Educar contra el bullying y el ciberbullying. Medidas preventivas y programas de intervención", del 22 al 24 de julio, y que tiene como director a José Luis García, profesor emérito.

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La quinta actividad será en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, en Ribadesella. Se llama "150 años de investigaciones prehistóricas en el valle del Sella, Asturias (5ª edición)" y se desarrollará del 8 al 10 de julio, bajo la dirección del profesor Jesús F. Jordá.