La Virgen de la Inmaculada de Gijón recupera su esplendor y "rescata" la firma de su autor

La Virgen de la Inmaculada es una de las imágenes más icónicas del colegio de los jesuitas. Y, como tal, hay que cuidarla. La estatua que preside el jardín del centro se sometió recientemente a labores de limpieza, consolidación y restauración de la imagen, en aras de recuperar, entre otras cosas, la blancura característica de la obra del escultor ovetense Manuel Álvarez-Laviada y Alzueta, el artista detrás de numerosas esculturas en Gijón, como algunas de la Universidad Laboral. También fue artífice del controversial monumento de los "Héroes del Simancas", muy presente en el debate político en las últimas semanas.

El paso de la figura de la Virgen por el taller permitió, asimismo, "redescubrir" la firma de Álvarez-Laviada. El transcurrir de las décadas había hecho mella. Ahora bien, para explicar el origen de la imagen hay que remontarse más un siglo. En 1904, con motivo del cincuentenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción por el papa Pío IX, se creó en el colegio una Liga Mariana de alumnos. Este grupo impulsó entonces una propuesta para dejar un testimonio de aquel año santo en forma de monumento en el interior del patio.

De las canteras de Rengos —entonces Cangas de Tineo— llegó el material para elaborar el pedestal y la columna que sostendrían la imagen de la Inmaculada, realizada en mármol por los autores Basterra y Larrea. La expulsión de los jesuitas en 1932 tuvo importantes consecuencias. El edificio dio paso a su utilización como sede del Instituto Jovellanos, cárcel, hospital y finalmente cuartel. En el contexto de la sublevación militar de la Guerra Civil se produjo la desaparición de la escultura, ya fuese destruida o sustraída. Había que hacer algo. El patio central estaba "huérfano" sin la Virgen.

En 1954 se celebró un nuevo año mariano por el centenario del dogma de la Inmaculada. Por tanto, se impulsa una nueva escultura. De hecho, en un número especial de 1955 de la revista "Páginas Escolares", puede verse la imagen, aún sin el pedestal. Se localiza más próxima al lado este del patio, mirando hacia la entrada del colegio, en posición opuesta a la que tenía la primera imagen, situada junto al torreón y de espaldas a la entrada.

Otra versión para Pamplona

Con el respaldo económico de los antiguos alumnos se encargó la obra a Manuel Álvarez-Laviada, quien trabajó en paralelo en dos imágenes similares, aunque sin ser ninguna réplica de la otra. En la primavera de 1954 se recibe la versión del colegio. La inauguración —ya con el pilar y el pedestal visibles en la actualidad— tuvo lugar el 8 de diciembre de aquel año, Día de la Inmaculada.

Manuel Álvarez-Laviada, fallecido en 1958 —apenas unos meses antes de la inauguración del monumento a los "Héroes del Simancas"— realizó incluso otra versión de la Virgen de la Inmaculada. En este caso, para Pamplona. Era bastante semejante a la iconografía propia de la Inmaculada, aunque con una distinta orientación. La puesta de largo de la versión navarra fue el 8 de septiembre de 1954 .

Cuando los trabajos de mantenimiento estaban en marcha, desde el colegio gijonés reivindicaron que la estatua es "un lugar especial para muchas generaciones". Hasta hace un par de años, además, tenía a su lado la emblemática palmera que la plaga del picudo rojo obligó a talar.