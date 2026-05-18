Una visita guiada a la muestra "Convivium" pone broche a la programación de Gijón por el Día de los Museos

Tras cuatro intensas jornadas de actividades llegó a su fin. Se trata de la programación especial para celebrar el Día de los Museos diseñada por la Fundación Municipal de Cultura, que llenó de actividades los complejos y salas expositivas de Gijón desde el viernes, día 15, a este lunes 18, jornada en la que se celebra internacionalmente la efeméride.

Además de charlas, talleres o instalaciones inmersivas las visitas guiadas también fueron algunas de las propuestas estrella que triunfaron en complejos tal que son la Villa Romana de Veranes, el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres o el Muséu del Pueblu d'Asturies.

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Además de estas, en el Palacio de Revillagigedo se pudo disfrutar durante el fin de semana de una de similar corte enfocada en la exposición "Convivium: Arqueología de la dieta mediterránea", que puso el broche a la programación especial de actividades este lunes por la tarde con el último de estos itinerarios guiados, tal como se aprecia en la imagen.