Una visita guiada a la muestra "Convivium" pone broche a la programación de Gijón por el Día de los Museos
La ciudad vivió cuatro intensas jornadas de actividades para celebrar la efeméride que llenaron de público los complejos culturales de la ciudad
Tras cuatro intensas jornadas de actividades llegó a su fin. Se trata de la programación especial para celebrar el Día de los Museos diseñada por la Fundación Municipal de Cultura, que llenó de actividades los complejos y salas expositivas de Gijón desde el viernes, día 15, a este lunes 18, jornada en la que se celebra internacionalmente la efeméride.
Además de charlas, talleres o instalaciones inmersivas las visitas guiadas también fueron algunas de las propuestas estrella que triunfaron en complejos tal que son la Villa Romana de Veranes, el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres o el Muséu del Pueblu d'Asturies.
Además de estas, en el Palacio de Revillagigedo se pudo disfrutar durante el fin de semana de una de similar corte enfocada en la exposición "Convivium: Arqueología de la dieta mediterránea", que puso el broche a la programación especial de actividades este lunes por la tarde con el último de estos itinerarios guiados, tal como se aprecia en la imagen.
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