Vuelve el Merkle Datathon: una competición dirigida a mayores de 16 años, apasionados por los datos y los retos en equipo

Un año más, vuelve el Datathon de Merkle con el apoyo de Gijón Impulsa.

Este año, el Real Sporting de Gijón será quien plantee el desafío, llevando los datos al terreno de juego con un desafío basado en casos reales.

De su mano y de la del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, los y las participantes analizarán cómo distintos factores impactan en el negocio, las ventas y la asistencia en torno a los partidos disputados en El Molinón.

La VII Edición del Merkle Datathon tendrá lugar el próximo 30 de mayo en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón/Xixón a partir de las 09: 30 h.

Merkle Datathon es una competición dirigida a jóvenes mayores de 16 años apasionados por los datos y los retos en equipo.

Puedes participar de forma individual o junto a tus amigos. Solo tenéis que completar el formulario de inscripción online, ya que las plazas son limitadas. A partir de ahí, la organización se encargará de formar los equipos. ¡Así de fácil!

CONOCE LAS BASES

Noticias relacionadas

INSCRÍBETE