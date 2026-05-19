El barrio gijonés de Montevil cancela sus fiestas vecinales: "Tomamos esta decisión por las nuevas normativas y requisitos"

Después de 25 años celebrando sus fiestas a finales de julio, Montevil no vivirá este verano unas de las jornadas más esperadas por sus residentes. La asociación "El Roble" ha confirmado este martes que ya ha tomado la decisión de cancelar sus fiestas vecinales de 2026 a través de una carta que será enviada a sus socios. "Esta decisión viene motivada por las nuevas normativas y requisitos inasumibles establecidos por Divertia para la organización de eventos y actividades festivas, los cuales actualmente dificultan la realización de las fiestas", expresa el presidente de la entidad, Tino Bermúdez.

Desde la asociación lamentan la suspensión de estas celebraciones y "la decepción" que esa situación pueda ocasionar entre los vecinos. "Somos conscientes de la importancia que tienen para todos nosotros, ya que representan un espacio de convivencia, participación y encuentro entre vecinos, pero este año no será posible celebrarlas", aseveran.

A pesar de cancelar las fiestas, desde la entidad vecinal señalan que continuarán trabajando para buscar alternativas y posibles soluciones que permitan retomar estas celebraciones en los próximos años, "siempre cumpliendo con la normativa vigente y garantizando la seguridad de todos".

La entrega del bollo

Aunque las fiestas no se lleven a cabo, sí se entregarán el bollo y la botella de vino a los socios que estén al corriente de pago de la cuota anual. Los vales se podrán recoger desde el 25 de mayo y hasta el 30 de junio, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Los bollos se entregarán el 10 de julio de 10.00 a 14.30 horas en la sede vecinal.

Esta decisión de la asociación "El Roble" llega en una jornada en la que la Junta de Gobierno ha aprobado el lanzamiento de una nueva convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que organizan fiestas en barrios y parroquias, cuyas ayudas crecen de 150.000 a 170.000 euros. Asimismo, se incrementó de 4.000 a 4.500 euros la cantidad máxima a percibir por fiesta y se modificó la baremación de los méritos para "primar las fiestas que son organizadas directamente por los vecinos, aquellas que no se externalizan y se subcontratan a una empresa privada para que la gestione", tal y como indicó el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento también se han comprometido con la federación de asociaciones de fiestas de parroquias y barrios "Vive lo que sentimos" a realizar una serie de cambios para mejorar la tramitación de las fiestas de las parroquias.

Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana han solicitado una serie de demandas y el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, asegura que "próximamente nos veremos con ellos para darles respuestas a sus propuestas". El líder de la FAV, Manuel Cañete, urge que se fije una fecha ese encuentro. "Llevamos desde el año pasado esperando por ella tras enviar alguna sugerencia. Hasta la fecha lo que están haciendo es tirar adelante con algunas directrices que no están en norma alguna. Apostar por mantener las tradiciones también pasa por respetar a las organizaciones sociales que llevamos años haciendo fiestas de barrio", desarrolla Cañete.