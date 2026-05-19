El colegio de Nuevo Roces abrirá con aulas en todos los cursos en Infantil y Primaria y con docentes interinos y del Piñole

Con nombre de poetisa y educadora, el de "Xosefa de Xovellanos", con once unidades, algo más de 200 alumnos y con profesorado interino y que se cambie del Piñole. Así abrirá en el mes de septiembre el nuevo colegio de educación Infantil y Primaria (CEIP) que el Gobierno de Asturias está construyendo en el barrio gijonés de Nuevo Roces. El Ejecutivo autonómico acaba de aprobar esta mañana la creación administrativa de dicho entro que, finalmente, se inaugurará en septiembre con todos los cursos de ambas etapas.

El equipamiento, tal como recuerdan desde el Principado, supone la mayor inversión que se haya hecho hasta ahora en un centro público de Infantil y Primaria, con un presupuesto de 16,5 millones. Cifra a la que hay que sumar los más de 140.000 euros del mobiliario previsto para cubrir las necesidades del curso inaugural.

Tras la buena acogida del centro en el proceso de preinscripción, la decisión regional es que el colegio comenzará su andadura con once unidades: cuatro de Infantil y nueve de Primaria. Eso supone que habrá una unidad-aula en todos los cursos, menos en primero de Infantil de 3 años que habrá dos unidades, y en primero de Primaria que también habrá dos.

Hay que recordar que fueron 203 las solicitudes registradas durante el periodo de admisión para el curso 2026-2027, un tirón que se dejó sentir en otros colegios del entorno, como los de Contrueces, que otros años tenían mucha caída de alumnos de Nuevo Roces. De cara al futuro, tal como ya había anunciado el Principado, el colegio está habilitado para albergar hasta 27 unidades, lo que sería un colegio de "línea 3" (3 aulas por curso): 9 de Infantil y 18 de Primaria. Lo que lo convertiría en uno de los grandes centros públicos del concejo.

El alumnado de este centro estará adscrito al Instituto de Secundaria de Roces, es decir que ese será el Instituto donde los alumnos de primaria tengan su reserva automática al cambiar de ciclo. También se ha anunciado que mientras el centro va tomando cuerpo la unidad de Secretaría se le ha asignado al Colegio Nicanor Piñole, del barrio de Contrueces. En este centro ya se realizó el periodo de admisión y también se formalizará, en junio, la matriculación.

Prioridad al profesorado del Nicanor Piñole

Por otro lado, la consejería tiene en marcha el procedimiento para nombrar, con carácter extraordinario, a la persona encargada de dirigir el colegio, en régimen de comisión de servicios. En cuanto a la composición del claustro, se dará prioridad al profesorado del CP Nicanor Piñole y el resto de vacantes se completará con personal interino hasta cubrir las necesidades. Este proceso será similar al realizado con la apertura del Instituto Margarita Salas, del barrio ovetense de La Corredoria.

En cuanto a la nominación oficial, el centro rendirá homenaje a Xosefa de Xovellanos (1745-1807), considerada la pionera de la poesía en lengua asturiana. Su vida discurrió entre Madrid y Gijón/Xixón, donde finalizó sus días como agustina recoleta en un convento del barrio de Cimavilla. Era hermana del ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos, con quien estuvo muy unida. Esta escritora ya da nombre a un premio de novela en asturiano convocado por el Gobierno de Asturias.