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Descontento en Ceares: los vecinos denuncian que las obras de unas viviendas "invaden" los viales de La Tejerona

Alrededor de medio centenar de afectados esgrimen en una concentración que la salida de los garajes de los nuevos pisos no están donde deberían según los documentos del proyecto

Vecinos participantes en la concentración, en la zona de La Tejerona.

Vecinos participantes en la concentración, en la zona de La Tejerona. / LNE

Sergio García

Descontento en Ceares. Cerca de medio centenar de vecinos protagonizaron este lunes una protesta en la zona de La Tejerona, junto al parque infantil. El motivo obedece a unas obras de construcción de viviendas. Denuncian que la salida de los garajes van a parar a la propia barriada y que, según los documentos del proyecto, no deberían estar ahí. Los residentes, que ya remitieron un burofax a los promotores, esgrimen que esta circunstancia genera problemas de aparcamiento y atascos. La gota que colmó el vaso fue la instalación de señales de "prohibido aparcar" de cara a acometer trabajos de agua y gas. De ahí la concentración de este lunes. "Estamos preocupados", resaltaron los afectados.

"Hay malestar por la ubicación de la segunda fase, que creemos que no está correctamente en terreno privado; anteriormente al inicio de la obra, y como así consta en documentos e incluso en recuerdos de los vecinos, ese terreno era municipal", aseguraron desde la asociación La Cruz de Ceares. Los damnificados alertaron de que las labores están "invadiendo" sus viales. De hecho, está prevista una reunión esta misma semana con el Ayuntamiento para abordar la situación.

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Un responsable de una de las empresas implicadas dio por suspendida la obra relativa al gas, un pequeño alivio para los vecinos, que esperan que el encuentro con el Consistorio resulte de utilidad "para poder así resolver asuntos bastante sensibles e importantes".

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