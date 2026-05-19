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Las empresas gijonesas triunfan en la final Ances Open Innovation 2026: startups innovadoras en sectores como agroalimentación, biotecnología o ecommerce

Los finalistas de Ances Open Innovation 2026 fueron anunciados el 27 de abril de 2026, destacando startups innovadoras en sectores como agroalimentación, biotecnología, ecommerce, energía renovable e industria

Ances open innovation

Ances open innovation

Ances Open Innovation 2026 es la novena edición del programa de innovación abierta de la Asociación Nacional de CEEIs (ANCES), que conecta startups tecnológicas con grandes empresas tractoras de España para resolver retos reales de innovación. En esta edición participaron 11 empresas líderes, incluyendo ArcelorMittal, Cinfa, Cleardent, Denso Ten, DOOS SYSTEM, Fundación Caja Rural de Asturias, Grupo Orenes, MRM, Multiópticas, Plexus Tech y Grupo Simetría. Los retos abarcan desde sostenibilidad industrial, inteligencia artificial conversacional, optimización de procesos productivos, hasta soluciones de eficiencia energética y digitalización.

Sectores y Retos de los Finalistas

  • Agroalimentación: Trazabilidad, automatización de cultivos, reducción de desperdicio alimentario y nuevas tecnologías de procesamiento.
  • Biotecnología: Innovaciones en diagnóstico, desarrollo de productos biobasados y mejora de procesos biotecnológicos.
  • Ecommerce: Herramientas de personalización, logística de última milla, optimización de conversión y experiencias de cliente con IA.
  • Energía renovable: Gestión inteligente de energía, almacenamiento, integración de renovables y eficiencia energética.
  • Industria: Automatización, mantenimiento predictivo, gemelos digitales, IoT industrial y soluciones Industry 4.0.

Este programa nacional de innovación abierta, tendrá su desenlace el próximo 20 de mayo en la sede de BStartup Banco Sabadell de Madrid, donde se designarán las empresas ganadoras de los retos planteados por las 11 compañías tractoras en la edición de 2026.

Para el ecosistema empresarial asturiano ha sido una excelente edición, donde 10 empresas han logrado situarse entre las elegidas por las compañías tractoras para afrontar sus desafíos tecnológicos. A partir de ahora, competirán por obtener el premio final y abrir la puerta a futuras colaboraciones estratégicas.

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Las elegidas han sido Cycle Platform, Resizes, GooApps, Cadabit, Suloal Tech, Red Door Lab, Colmenio Tech, SBP, Medialab y Smartime, siendo mayoritariamente, gijonesas.

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