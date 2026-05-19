Facilitar la conexión entre las empresas y el talento: el nuevo servicio de la APTE para difundir ofertas de empleo
La asociación de parques científicos y tecnológicos de España pone a disposición de las empresas de los parques miembros un espacio en su web para recopilar y difundir ofertas de empleo
L. L.
APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España), pone a disposición de las empresas de los parques miembros un espacio en su web para recopilar y difundir ofertas de empleo.
La publicación se realiza mediante un formulario sencillo donde podréis indicar los datos básicos de la oferta y el perfil profesional requerido.
Las ofertas de empleo se publican en la siguiente página de su web:
https://www.apte.org/ofertas-empleo-parques/
En la parte inferior de esta landing encontrarás un formulario mediante el cual podréis subir vuestras ofertas de empleo de forma sencilla, indicando los datos básicos de la posición y el perfil profesional requerido.
Este espacio tiene como objetivo:
- Dar visibilidad a las ofertas de empleo de las empresas de los parques miembros de APTE.
- Facilitar la conexión entre las empresas y el talento interesado en incorporarse a ecosistemas de innovación.
- Reforzar el papel de los parques científicos y tecnológicos como polos de empleo cualificado y generación de oportunidades profesionales.
Os animamos a utilizar este formulario y a compartir vuestras ofertas para contribuir a fortalecer el ecosistema de talento vinculado a los parques.
A través de esta página, tanto los parques como sus empresas pueden subir ofertas de empleo de forma sencilla mediante el formulario disponible en la parte inferior de la landing. El objetivo es facilitar la conexión entre las empresas de los parques y el talento interesado en incorporarse a entornos de innovación, reforzando al mismo tiempo el papel de los parques científicos y tecnológicos como espacios de empleo cualificado, crecimiento empresarial y generación de oportunidades profesionales.
Desde el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, os animamos a aprovechar este servicio para reforzar la visibilidad de vuestras oportunidades laborales y contribuir a fortalecer el ecosistema de talento de nuestra ciudad.
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