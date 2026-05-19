Gijón analiza los condicionantes de la salud en sus XI Jornadas de Divulgación Científica

Los factores externos que condicionan el bienestar humano y la prevención de enfermedades. Ese será el tema central de la 11.ª edición de las Jornadas de Divulgación Científica de Gijón se celebrará los días 25, 26 y 27 de mayo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto bajo el lema "Nuestra salud: factores clave". Esta cita, organizada por el Departamento de Educación de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), reunirá a expertos de primer nivel para analizar cómo elementos ajenos a los centros sanitarios, como el medio ambiente o el código postal del ciudadano, determinan la calidad de vida de la población con mayor peso que la propia asistencia médica.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, destacó durante la presentación la importancia de esta formación para fomentar el pensamiento crítico, asegurando que "una ciudadanía mejor informada es también una ciudadanía más libre y más preparada para tomar decisiones"; además, también asumió la responsabilidad de la administración sobre la salud ciudadana, una que "no depende exclusivamente de decisiones individuales, sino también de las políticas públicas y de las condiciones de vida".

Manuel González, jefe del Departamento de Educación y Universidad Popular de la FMC, recordó durante el acto celebrado en el mismo edificio que acogerá las jornadas el éxito de ediciones anteriores, donde el interés ciudadano obligó a superar los aforos previstos. "A la ciudadanía le preocupan mucho los problemas de ciencia y el programa ha acertado plenamente con esas demandas ciudadanas", señaló González, quien subrayó que la salud no depende solo de la medicina, sino de la capacidad de las instituciones para generar bienestar y de la influencia directa del entorno en el que se reside.

La estructura de las jornadas sigue los cinco determinantes definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Henar Díez -directora de programas de la FMC, a quien también representó en el evento su director, Aitor Martínez Valdajos- desglosó en la presentación un calendario que arranca el lunes, 25 de mayo, con Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS, para tratar los sistemas de salud pública. El martes 26 se debatirá el peso de la herencia biológica frente al estilo de vida con los expertos Juan Cadiñanos y Elizabeth Arrojo.

"Los contenidos pretenden contrastar la importancia de la genética frente a la importancia de nuestros hábitos de vida cotidianos en relación a la enfermedad", explicó Díez. En el cierre de las jornadas, el miércoles 27, se abordará la medicina ambiental con Pilar Muñoz-Calero y los condicionantes sociales con Óscar Suárez Álvarez.

El acceso a todas las conferencias, que comenzarán a las 19.00 horas, será gratuito hasta completar el aforo. No obstante, la organización tiene prevista la retransmisióna través de Internet para garantizar que la información llegue a todos los gijoneses.