Gijón aprueba el aumento de las ayudas a las fiestas de prao, que crecen hasta los 170.000 euros: "Seguimos en la línea de respetar las tradiciones"

La Junta de Gobierno aprobó en la sesión de este martes todos los asuntos incluidos en el orden del día. Entre esos acuerdos estaba la prórroga del contrato al servicio de comedor escolar en las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento y el lanzamiento de una nueva convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que organizan fiestas en barrios y parroquias, cuyas ayudas crecen de 150.000 a 170.000 euros.

La prórroga en el contrato del servicio de comedor escolar en las escuelinas tiene una duración máxima de cinco meses, hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato. Ese contrato se adjudicó a Gastronomía Vasca en julio de 2023 y en 2025 se ejecutó una prórroga que llega a su fin el próximo 31 de julio. El acuerdo alcanzado tiene como finalidad garantizar el servicio hasta que se pueda tramitar la nueva licitación, cuya adjudicación llegará en el último trimestre del año. Ante esa situación, la prórroga que se ha confirmado llega hasta diciembre y supone un total de 319.599 euros (IVA incluido) para el Ayuntamiento.

En cuanto a la nueva convocatoria de las subvenciones vecinales para la organización de las fiestas de prao, la dotación se eleva hasta los 170.000 euros. Asimismo, se incrementó de 4.000 a 4.500 euros la cantidad máxima a percibir por fiesta y se modificó la baremación de los méritos para "primar las fiestas que son organizadas directamente por los vecinos, aquellas que no se externalizan y se subcontratan a una empresa privada para que la gestione", tal y como indicó el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

Estas novedades se suman a los compromisos alcanzados entre el Ayuntamiento y la federación de asociaciones de fiestas de parroquias y barrios "Vive lo que sentimos". "Seguimos en la línea de respetar y apoyar las tradiciones", aseveró Martínez Salvador, quien aseguró que "próximamente nos veremos con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana para darles respuesta a sus propuestas".

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó este martes la prórroga del contrato de arrendamiento de las motocicletas que prestan servicio en las secciones de tráfico de la Policía Local y la incorporación al contrato de la flota de vehículos compartidos del Ayuntamiento de uno más con destino a la Fundación Municipal de Cultura.

Entre otros asuntos, la Junta de Gobierno también dio luz verde a la propuesta de aprobación de la certificación final a las PRTR-Fase II de las obras de rehabilitación y renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peñafrancia, que cuentan con financiación europea.