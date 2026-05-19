El gobierno de Gijón critica a Zapico por declarar Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas: "Está buscando más un rédito partidista que solucionar un problema de los vecinos"

El portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, criticó este martes al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU) por declarar Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado. Martínez Salvador aseguró que el Ayuntamiento no descarta interponer un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la vía más contundente de las que pueden tomar. "No renunciamos a nada. Si no nos llaman, no nos convocan, no nos explican qué quieren hacer y no negociamos ninguna medida, es evidente que tenemos que tomar medidas y esa puede ser una de ellas", expresó.

El edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón indicó que "tenemos que lamentar una vez más que desde la Consejería no haya interlocución con el Ayuntamiento de Gijón". "Recuerdo perfectamente como en la última reunión que mantuvimos nos dijeron que todas las medidas que se tuvieran que adoptar iban a ser consensuadas con el Ayuntamiento, que no se iba a aplicar ninguna medida que no fuera antes acordada con este consistorio y con su gobierno", afirmó Martínez Salvador.

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio ya se ha decidido aprobar la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas. Esa declaración arrancará por un periodo de tres años -con opción a ser prorrogados- a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Ante esta situación, Martínez Salvador agregó este martes que "de aquellas palabras que nos dijeron no hemos sabido nada más". "Lo siguiente que hemos sabido es que el lunes se aprobó la declaración y que el Consejero ya anticipaba que el Ayuntamiento iba a recurrirlo. Desde luego, esa no es la forma de trabajar que nosotros tenemos. Dijo una cosa en una reunión privada, públicamente dice lo contrario y, encima, ya sabe que lo vamos a recurrir", desarrolló Martínez Salvador, que añadió que "parece que lo está haciendo adrede para que recurramos".

Para el portavoz del gobierno local, "lo ideal hubiera sido que nos llamara para consensuar lo mejor que se puede hacer para solucionar un problema como este". En ese sentido, denunció que "han actuado de manera unilateral, sin negociar nada". "Mucho me temo que lo que está buscando es más un rédito partidista que solucionar un problema de los vecinos", aseveró. "A nosotros lo que nos importa es que se aumente la oferta de vivienda asequible tanto en alquiler como en venta para que la ciudadanía de Gijón pueda acceder a una vivienda digna y a un precio que se pueda permitir. Desde luego, no parece que lo que el Principado está haciendo vaya en esa misma línea", remarcó.

De cara a una posible solución ante esta nueva crisis, Martínez Salvador defendió que "estamos dispuestos a apoyarles, queremos que nos apoyen y queremos sentarnos para negociar todas estas cuestiones". "De momento, no tenemos ninguna respuesta ni se percibe sensibilidad por parte del Principado", resaltó Martínez Salvador, que volvió a cuestionar los beneficios de la medida tomada por el gobierno regional. "La medida principal que busca es limitar el precio del alquiler de una vivienda. Si una persona que tiene un piso de su propiedad no lo pone en alquiler al precio que le dé la gana, ¿qué nos hace pensar que lo va a poner a un precio que es sustancialmente inferior del que te marca el Gobierno?", zanjó el portavoz del gobierno local.