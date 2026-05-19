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LABoral acoge en Gijón una nueva edición del mercado de diseño LABShop este fin de semana

El evento reunirá a más de 50 creadores independientes y ofrecerá una programación de talleres, música en directo y charlas sobre diversidad social

Ambiente en el exterior del centro de arte en la edición de primavera de LABshop en el año 2024.

Ambiente en el exterior del centro de arte en la edición de primavera de LABshop en el año 2024. / Juan Plaza / Juan Plaza

Oriol López

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial acoge este fin de semana, el sábado 23 y el domingo 24 de mayo, una nueva convocatoria del LABShop, su mercado de arte y diseño independiente, en esta ocasión en su versión de primavera. Esta cita, consolidada como una de las actividades con mayor seguimiento de la institución gijonesa, congregará a más de medio centenar de expositores con el objetivo de fomentar el sector creativo local y regional, conectando a los nuevos diseñadores con el público y los agentes culturales.

La programación de esta edición primaveral incluye una variada oferta de actividades que trascienden la exhibición comercial, en horario de 11.00 a 22.00 horas el sábado y de 11.00 a 20.00 horas el domingo. Los asistentes podrán participar en talleres gratuitos de cianotipia, reciclaje creativo para el público infantil y danza tradicional asturiana. Asimismo, el calendario formativo se completa con propuestas especializadas de pago, como el bordado de abalorios y el lijado de azabache. El apartado musical contará con las actuaciones de María Daz y Siset, además de sesiones de DJ en la zona de esparcimiento.

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Como novedad destacada en el ámbito de la reflexión social, el Colectivo Berde ofrecerá un coloquio sobre el papel del arte como herramienta de visibilidad y refugio para personas con diversidad funcional y psicosocial. Esta actividad busca profundizar en la capacidad de los procesos creativos para eliminar estigmas relacionados con la salud mental y humanizar la producción artística a través de la empatía.

Este mercado, que inició su trayectoria en diciembre de 2008, se ha consolidado como un foro de encuentro entre creadores de tendencias, medios de comunicación e industria. Más allá de su función como escaparate de ventas, el proyecto busca fortalecer la unión entre diseñadores de Asturias y comunidades cercanas, promoviendo un ecosistema de colaboración y crecimiento profesional.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa, que desde del Ayuntamiento de Gijón que colabora con LABoral desde 2017. Esta alianza estratégica tiene como fin impulsar el desarrollo laboral de las nuevas generaciones y dinamizar proyectos locales, vinculando la creación artística con el crecimiento económico y empresarial de la ciudad.

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