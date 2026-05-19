LABoral Centro de Arte y Gijón Impulsa seleccionan ocho proyectos para potenciar las industrias creativas en la VIII Convocatoria de residencias LABoral Impulsa

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Gijón Impulsa han presentado hoy las propuestas seleccionadas en la VIII Convocatoria del programa de residencias LABoral_Impulsa, con la presencia de: Pablo León Gasalla, director General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, en representación del Patronato de la Fundación; la Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega; Semíramis González, directora de LABoral, y Luis Díaz, director de Gijón Impulsa.

Los proyectos seleccionados en esta VIII Convocatoria abordan una amplia variedad de temáticas, desde el diseño y la innovación tecnológica hasta la investigación artística, las artes escénicas, el sonido, la fotografía, la moda y las nuevas formas de creación cultural y colaboración interdisciplinar.

El jurado, reunido el pasado 21 de abril, ha estado compuesto por: Monserrat Fernández Antuña, Jefa de Promoción, Crecimiento y Consolidación Empresarial de Gijón IMPULSA; Mónica Martínez Varela, Asesoramiento y Comunidades y Promoción Empresarial Gijón IMPULSA; Ramón Rubio, director de MediaLab Uniovi; Patricia Villanueva Illanes, Responsable de Exposiciones y Residencias de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Lia Martin, promotora y empresaria en industrias culturales, y María Romalde Menchaca, coordinadora de exposiciones y residencias en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Tres mentoras como casos de estudio

El programa de colaboración entre Gijón IMPULSA, del Ayuntamiento de Gijón, y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, se inicia en 2018. Su objetivo a lo largo de estos años, ha sido revisar cuáles podrían ser hoy las conexiones potenciales que abran las vías de desarrollo creativo, laboral y empresarial para las nuevas generaciones.

Este programa ofrece a los creadores un espacio de trabajo compartido y salas para reuniones, ensayos y/o presentaciones en LABoral Centro de Arte, que, además, pone a disposición del programa de los residentes los laboratorios de diseño y fabricación digital, de audiovisuales y sonido, con una formación inicial en el uso de estas tecnologías y una bolsa de horas para su utilización en días y horarios concretos a la semana.

Además, este año se incorpora como novedad un programa de sesiones trimestrales centradas en casos de estudio, impartidas por profesionales asturianos y nacionales de distintos ámbitos creativos como Lía Martín de la Rosa, empresaria vinculada a las industrias creativas y al desarrollo de proyectos culturales con enfoque estratégico; Enar Areces, diseñadora y fundadora de Puru Remangu, cuyo trabajo explora la identidad asturiana a través del diseño contemporáneo y la producción local; y Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea y especialista en gestión cultural con una amplia trayectoria en la conceptualización y producción de proyectos culturales. Estas sesiones están concebidas como espacios de encuentro y aprendizaje en los que los invitados compartirán sus trayectorias, procesos de trabajo, metodologías y experiencias reales dentro del sector, ofreciendo una visión práctica y cercana del desarrollo profesional en las industrias creativas. El objetivo es que estas aportaciones sirvan como ejemplo, inspiración y referencia para los residentes, facilitando el intercambio de conocimientos, el pensamiento crítico y el acercamiento a diferentes modelos de práctica profesional contemporánea.

En esta iniciativa, LABoral actúa como plataforma local, nacional e internacional de encuentro y colaboración entre artistas, científicos y técnicos. Ofrece un entorno estimulante de encuentros, exposiciones, seminarios y conferencias. Por su parte, Gijón IMPULSA ofrece a los residentes la oportunidad de participar en los programas de apoyo al emprendimiento y a la consolidación empresarial que dicha entidad desarrolla en su actividad cotidiana, aconsejando y guiando en este proceso a los creadores.

Propuestas seleccionadas

Las ocho propuestas seleccionadas en la VIII Convocatoria del programa de residencias LABoral_IMPULSA son las siguientes:

Sistematización Creativa de marcas e Inteligencia Artificial – Paula Natal | Motion Branding & IA Studio

Paula Natal busca llevar a cabo con su proyecto BRAND_OS, un sistema operativo de marca diseñado para equipos, que sustituye el tradicional manual de identidad estático por un entorno digital vivo y escalable. Su premisa es clara: una marca no es solo algo que se mira, también es algo que se usa.

Tras años de experiencia como diseñadora visual, de producto y directora de arte en entornos tecnológicos y consultoras B2B, su proyecto busca ahora centralizar los elementos clave e integrar herramientas de inteligencia artificial que facilitan la creación de contenidos, manteniendo siempre un criterio común y consistente.

D I S E N I O lab – Marcos Cueto

D I S E N I O lab es un proyecto de residencia centrado en el aprendizaje aplicado, la experimentación y el prototipado en diseño industrial estratégico. Su objetivo es aprovechar los recursos de fabricación digital de LABoral para trasladar a la materia una metodología propia que integra diseño, ingeniería, inteligencia artificial y estrategia de protección de la innovación desde las primeras fases del proyecto.

La residencia se plantea como un espacio de contraste entre pensamiento y materia, donde ideas, lenguajes formales y herramientas digitales se ponen a prueba frente a materiales, ensamblajes, iteraciones y decisiones constructivas reales.

Arte, percepción y cuidado – Ana Belén Rico

Este proyecto de investigación artística propone aplicar el arte a la humanización de espacios de salud y cuidado, en la Milla del Conocimiento de Gijón, explorando cómo la percepción, el color y las formas pueden mejorar la experiencia emocional en contextos de vulnerabilidad y generar bienestar.

NUBERA ESTUDIO SONORO – Clara Brea y Dara Muñiz

Cada vez más marcas y productos culturales derivados de otras disciplinas artísticas son conscientes del valor intrínseco del diseño sonoro como eje identitario para sus creaciones.

Nubera surge como estudio de diseño sonoro, artesanal y experimental, que ofrece una variedad de servicios como: B.S.O. para cine y productoras, creaciones de experiencias sonoras y diseño para publicidad, podcast o asesoramiento a artistas, entre otros.

Compañía teatral y laboratorio de creación para las artes vivas – Alma de Cántaro (Eva Menéndez y Silvia Molero)

Alma de Cántaro surge de una necesidad detectada por las artistas, Eva Menéndez y Silvia Molero, de crear una compañía de artes escénicas que pretenda aportar “a lo joven desde lo joven”. Su proyecto busca investigar en diferentes aspectos sobre la sociedad en la que vivimos y cómo repercute en sus individuos a través de un laboratorio escénico en el que se investigarán temas sobre cómo relacionarnos y entender el mundo a través del arte.

Estudio de fotografía especializado en fotonovelas, fotografía publicitaria creativa y retrato corporativo – Elena del Rivero Fernández

El proyecto consiste en la creación de un estudio de fotografía dirigido por Elena del Rivero, especializado en fotonovelas, fotografía publicitaria creativa y retrato corporativo. El estudio busca explorar la fotonovela como un formato narrativo poco explotado actualmente, pero con un gran potencial en los ámbitos artísticos, editorial y publicitario. Su valor diferencial radica en unir fotografía comercial con una fuerte carga narrativa, ofreciendo un servicio híbrido, que aporta creatividad y storytelling.

Cultura, marca y creación: Exploración y producción de nuevas formas de colaboración entre marcas, artistas y cultura – Burru Comunicación

Burru Comunicación es una agencia centrada en la estrategia, el contenido y la producción audiovisual, con especial atención al territorio, la identidad local y las nuevas formas de conectar marcas y empresas con las personas. Desarrollan proyectos vinculados al entorno rural, la cultura y el arte, explorando nuevas narrativas y formatos más cercanos, alejados de la comunicación masificada.

Les Dances – Noa Gago, Carmen González y Luis Álvarez

Les Dances es una marca emergente de moda creada en Asturias. La marca surge como respuesta al contexto individualista e hiperproductivo actual, con la pretensión de reivindicar la producción local, la comunidad, la colaboración y la creación artística y humana.

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El acto contó con la presencia de Pablo León Gasalla, Director de General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, en representación del Patronato de la Fundación, acompañado por la Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega; Semíramis González, Directora de LABoral Centro de Arte y Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa.