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"Modelos predictivos y aplicaciones IA": los desayunos tecnológicos IUTA celebran su tercera jornada

El encuentro se celebra el próximo 12 de junio, en el edifico Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón

Ponentes y asitentes a un desayuno en una imagen de archivo

Ponentes y asitentes a un desayuno en una imagen de archivo

L. L.

El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa ponía de nuevo en marcha una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.

El tercero de ellos será el 12 de junio, en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, con una sesión dedicada a proyectos que versarán sobre Modelos Predictivos y Aplicaciones IA. En ella se presentarán dos ponencias: “Tráfico marítimo y riesgo biológico: una nueva herramienta predictiva”, a cargo de Pelayo Nuño, Francisco González Bulnes y Verónica Soto. Por su parte, María Gutiérrez Álvarez y José R. Villar Flecha presentarán “Búsqueda de arquitectura de red en aplicaciones de modelado con IA”.

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