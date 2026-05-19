Un peatón herido y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
Testigos apuntan a la implicación de un cuarto vehículo "mal aparcado" como el origen de la colisión
Fuerte accidente en el centro de Gijón que se ha saldado con un peatón herido y tres coches implicados. Ocurrió este mediodía en el cruce de las calles Pedro Duro con Marqués de San Esteban. Según apuntan testigos fue un cuarto vehículo, mal aparcado, el que desencadenó el accidente múltiple en el que la peor parte se la llevó un ciudadano que se encontraba junto a un semáforo.
Una de las conductoras realta que había una furgoneta negra "mal aparcada" junto al semáforo y quiso rebasarla "tras poner el intermitente". Sin embargo, notó un fuerte golpe por detrás y vio como le pasaba un coche gris "que iba rápido", colisionaba con el semáforo y arrollaba a un peatón "lanzándolo por los aires".
Los accidentados se preocuparon por la salud del herido a la espera de la llegada de sanitarios, pero aseguran que el de la furgoneta negra abandonó la escena antes de que llegara la policía a la que le han trasladado los datos del vehículo. Con tres coches implicados, la calle Pedro Duro quedó paralizada e incluso los agentes de la Policía Local tuvieron que empujar a dos de los coches para que pudiesen llegar los bomberos, que no hizo falta su intervención para excarcelar a nadie, y la ambulancia que atendió en el lugar al herido y lo trasladó hasta el hospital.
En hora punta y en una de las principales vías del centro, el accidente reunió una gran expectación. Algunos de ellos esquivaban por el suelo los restos de los vehículos que salieron esparcidos e incluso el semáforo que fue lanzado varios metros por el golpe. Una transeúnte que paseaba con un carrito de bebé reconocía, minutos después, seguir con "el susto en el cuerpo". "No llegué a ver el golpe, pero sí el sonido y cómo el semáforo se quedaba a pocos metros. También como el hombre era lanzado", expresaba.
La Policía Local ya abierto las diligencias correspondientes y se encuentra investigando las causas de una nueva colisión múltiple, dos semanas después de la ocurrida en la avenida del Llano con también varios vehículos implicados.
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