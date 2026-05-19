El Principado evita ahora desdoblar la carretera Carbonera y aboga por un plan integral para mejorar las comunicaciones de Nuevo Roces

El consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo, echó por tierra cualquier esperanza de Foro de que se acometa el proyecto de desdoblamiento de parte de la carretera Carbonera elaborado hace seis años desde el propio Principado para dar servicio a Nuevo Roces. Y lo hizo en sede parlamentaria al responder a una pregunta que sobre ese asunto le planteó el diputado forista Adrián Pumares. Pregunta y respuesta que acabaron en otro rifirrafe a cuents de la movilidad en Gijón y la gestión de la consejería. "Caos era una discoteca, ¿no?", replicó irónico Calvo a Pumares, que uso esa palabra para definir la situación de la consejería.

"Queremos trasladar nuestra plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Gijón para abordar de manera conjunta una planificación integral de las mejoras que necesita Nuevo Roces y que no son solo la carretera Carbonera", indicó el consejero. Calvo habló de plantear una actuación en la carretera Carbonera que fuera más allá de ampliar su capacidad de mover coches para "transformarla en un corredor más amable y mejor integrado incorporando mejoras peatonales, ciclistas y de seguridad vial".

Pero también defendió el consejero la necesidad de abordar la mejora de la conexión con la autovía del Cantábrico, con la AS-II a través del polígono de Roces, el desarrollo de la glorieta de Roces y "junto a ello analizar como minimizar afecciones que determinadas estructuras generan sobre la calidad de vida de los vecinos y alternativas para rebajar la congestión en puntos especialmente sensibles como el entorno de la glorieta de El Llano". ¿Mensaje final de Calvo? "Estamos abiertos a estudiar no un desdoblamiento sin más, sino un análisis completo de las necesidades de los vecinos y la movilidad en esa zona de Gijón".

Expropiar decenas de viviendas

Para Calvo el proyecto de desdoblamiento de la AS-367 elaborado hace seis años no solo era "mejorable" sino que tenía el hándicap de partir de la necesidad de expropiar decenas de viviendas. "¿Abrimos ese debate? ¿Al Ayuntamiento le parece bien que se haga esa obra a costa de expropiar vivienda?", le preguntó Calvo al diputado de Foro, partido al que pertenece, y preside, la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

En ese ir y venir de reproches, Pumares ironizó sobre los problemas de Calvo para clarificar sus competencias ya que "cuando le preguntamos por competencias estatales nos dice que no son suyas y cuando preguntamos por cosas suyas nos dice que se están estudiando pero sí le gusta inmiscuirse en las cuestiones de competencia municipal".

Alejandro Calvo, en una intervención en el parlamento. / Lne

En lo que tiene que ver con el desdoblamiento de la Carbonera reprochó Pumares que "no se haya hecho nada con un proyecto redactado, firmado, visado y entregado en 2020, que lleva seis años cogiendo polvo en un cajón y que ahora nos dice que no se va a hacer". El forista destacó que esa inacción llevó al gobierno local a hacer una intervención en una vía autonómica para atender las necesidades de los vecinos y gnerar una conexión peatoal entre Roces y Nuevo Roces.

Pendientes del parking de avenida de Portugal

"Los retos de movilidad de Nuevo Roces no están en la entrada por Carbonera. Son sobre todo los accesos a las dos autopistas y ahí tenemos deberes todos. Nosotros y el Ayuntamiento con una rotonda previa a la rotonda de El Llano que viene en su Plan de Movilidad", concretó el consejero socialista.

Sin salirse de la movilidad no desaprovechó Calvo la oportunidad de lanzarle, vía Pumares, dos pullas al gobierno de Carmen Moriyón. Una: "desde julio del año pasado este gobierno puso 4,8 millones en bonificaciones al transporte público en Gijón porque su gobierno incumple la ley de cambio climático". Y dos: "hace dos semanas recepcionamos las obras del aparcamiento de la avenida de Portugal con 500 plazas y estamos esperando que el Ayuntamiento se haga cargo de su gestión".