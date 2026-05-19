El Principado se mantiene firme en la decisión de retirar el monumento del Simancas: "Dos leyes nos avalan"

Desde el respeto pero sin intención de dar un paso atrás en su posición se ha recibido en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Zapico (IU), la decisión de la Compañía de Jesús de presentar un recurso judicial contra su resolución ordenándoles retirar el monumento al Simancas por ser un símbolo de exaltación franquista que incumple la legislación de memoria democrática.

"Respeto a la decisión de la Compañía de Jesús, cuyo planteamiento entra dentro de lo esperado. No hay sorpresa. En cualquier caso, entendemos que existe una ley nacional de memoria histórica y una ley autonómica que avalan nuestras actuaciones, que continuarán, obviamente en el máximo respeto a la legislación", concretó Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática en el organigrama de la Consejería.

La Compañía de Jesús recibe esa orden en su condición de propietaria del edificio del colegio de la Inmacula, en una de cuyas fachadas está el monumento. El recurso judicial de los jesuitas incluirá la petición de medidas cautelares para dejar en suspenso una disposición que les daba cuatro meses para desmontar la pieza y llevarla a un espacio privado. De no hacerlo ellos, lo haría el propio gobierno autonómico en una ejecución subsidiaria. Ahora será un juez quien marque los tiempos.

La decisión de la Compañía de Jesús no ha sentado nada bien a la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), la entidad que en julio de 2024 solicitó formalmente a la Consejería que aplicara las leyes de memoria democrática para retirar una pieza "en homenaje a los golpistas de 1936". Para Rafael Velasco, presidente de la entidad memorialista, la decisión de los jesuitas "nos parece una nueva afrenta a las victimas del franquismo, que llevan años viendo como su dignidad se ve vilipendiada por una entidad que se llama cristiana y mantiene un monumento de apologia de un regimen genocida, como fue el franquismo". Reprocha Velasco que "quienes hablan de no abrir heridas las abren cada día más echando sal a una llaga con un recurso que responde a las presiones de los sectores mas reaccionarios de nuestra sociedad local".

Rafael Velasco, cuarto por la izquierda, junto a ediles y representantes de entidades memorialistas que definden la retirada del Simancas. / Ángel González

La Compañía de Jesús reivindica buscar una solución de consenso entre todas las partes que permita, sin retirar la obra de Manuel Álvarez-Laviada, cumplir con la ley resignificando el monumento. Se trataría de eliminar el actual texto de homenaje a los "caidos por Dios y por la Patria", que se puede ver en el pedestal, por otro con referencias asépticas al nombre del colegio y su fecha de fundación. Un cambio que se complementaría con una placa explicando el contexto histórico de la obra. La Compañía entiende que un acuerdo de consenso salvaría una pieza que consideran de valor artístico y ayudaría a convertir ese espacio en un "espacio de reconciliación".

El superior en Asturias, José María Rodríguez Olaizola, concretaba, por otro lado, que los posicionamientos de las administraciones implicadas les han colocado "en un callejón sin salida" y abocado a que sea un juez quien decida. Y es que el gobierno del Principado ordena la retirada pero el gobierno del Ayuntamiento de Gijón ya ha anunciado que no dará ningún permiso de obra sobre una pieza protegida en el Catálogo Urbanístico de la ciudad. Algo que ya se hizo en 2018 cuando los jesuitas pidieron licencia de obra para lo mismo.