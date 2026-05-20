Más de 800 estudiantes demuestran su capacidad emprendedora en el Mercado de Gijón de Cooperativas y Asociaciones Educativas: "Hemos triunfado"

Desde libros a delicias gastronómicas, pasando por prendas de ropa y flores. Esa fue la gran diversidad que ofreció a lo largo de la mañana en el paseo de Begoña el Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas organizado por Valnalón, una cita para fomentar la cultura emprendedora en la que participaron 829 estudiantes de 26 centros educativos en los que formaron 40 cooperativas. Todas las ganancias obtenidas en el mercado servirán para sufragar los gastos que conllevó la creación de esas entidades y para realizar donaciones a diferentes ONG. "Necesitábamos 87 euros para pagar el proyecto y en apenas tres horas ya sacamos 220 euros. Hemos triunfado. Esto nos sirve para aprender a vender, pero también a trabajar en equipo y saber la responsabilidad que eso conlleva", afirmaron los alumnos de quinto de Primaria del colegio Montedeva, cuya venta estrella fueron las flores. "Se están vendiendo como churros", señalaron.

El Mercado de Gijón de Cooperativas y Asociaciones Educativas, en imágenes / Marcos León

La actividad del Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas se desarrolló desde las diez de la mañana y llegó a su fin a las 13.00 horas. La iniciativa impulsada por Valnalón resultó un rotundo éxito de afluencia de público, con el paseo de Begoña a rebosar como en algunas de las jornadas del mercadillo navideño.

Esta jornada sirvió para completar el trabajo que los estudiantes habían desarrollado en sus respectivos centros educativos a lo largo del curso para crear sus cooperativas siguiendo todos los pasos que marca la normativa. En su caso, los alumnos de cuarto de la ESO del Santo Ángel de la Guarda apostaron por impulsar la cooperativa "Coassa", con la que se asociaron a otra entidad de Cataluña para vender productos de alimentación de Asturias y de la región de sus socios. "Esta es una buena experiencia para llevar a la práctica todo el temario que hemos aprendido en la asignatura de Economía y Emprendimiento", indicó Diego Pastor, quien fue elegido como presidente de "Coassa".

"Saben vender muy bien"

El IES Nº1 trabajó de la mano para esta cita con Motoristas Contra el Abuso Infantil, ya que perseguían el reto de generar una entidad de apoyo contra el acoso escolar. A la asociación, finalmente, la llamaron "Aucae" y aprovecharon el mercadillo para explicar sus objetivos y vender pulseras, pegatinas, llaveros e imanes. "Está siendo nuestra primera vez y ya estamos deseando repetir siempre que quieran tenernos aquí", aseguró el presidente de Motoristas Contra el Abuso Infantil, José Luis Álvarez.

A escasos metros, los escolares del Montedeva atendían a Gloria Castañón y Giovanna Fernández, otras clientas a las que consiguieron venderles sus exitosas flores. "Los vemos muy animados. Saben vender genial. Estoy pensando en que voy a tener que contratarlos para mi tienda", bromeó Giovanna Fernández, que agregó que "es una iniciativa interesante para que ellos saquen su don de gentes".

Más allá de los colegios, algunos de los puestos pertenecían a algunos centros de apoyo a la integración. Uno de los que estuvo presente fue APTA, cuyos representantes vendieron material escolar, bolsos y camisetas de diseño exclusivo.

Cada centro educativo eligió a qué entidades destinará los fondos alcanzados en una mañana repleta de actividad en el paseo de Begoña. Algunas de esas asociaciones serán "El ángel de Javi", "Amima 2" -la Asociación de Amigos de Mael y el Fondo para la protección de los animales salvajes.

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Los alumnos, además de atender a cientos de gijoneses, también recibieron la visita de la directora gerente de Valnalón, Marta Pérez, y del director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento, Carlos Llaca. Asimismo, agentes de la Policía Local recorrieron el paseo de Begoña para que los estudiantes les mostraran sus respectivos permisos de venta.