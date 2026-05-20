Álvaro Noguera presentó su libro "Exabruptos místicos y otras sinsorgadas"

«Exabruptos místicos y otras sinsorgadas» es el título de la obra del gijonés Álvaro Noguera –en la imagen– que se presentó en el centro de cultura Antiguo Instituto en un acto organizado por la sociedad cultural Gesto. La entidad ya tiene programada para el día 26, en la Escuela de Comercio, la presentación de «Sonata de hastío» de Mar Braña.