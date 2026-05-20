Dos años de cárcel y más de 10.000 euros de indemnización por agresión sexual a su pareja, maltrato de género e injurias

Dos años de cárcel, mes y medio de trabajos comunitarios y una indemnización de más de 10.000 euros es la pena que ha recaído sobre un hombre por los delitos de agresión sexual, maltrato de género e injurias que cometió en 2023 contra su pareja. El implicado aceptó la condena impuesta por los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial tras la vista oral celebrada.

En la sentencia se recogen unos hechos ocurridos en 2023, pero cuyo origen se remonta a 2017, cuando el implicado se fue a vivir a Gijón junto a su pareja y la hija de cuatro años en común. La víctima declaró que era habitual que el hombre se refiriera a ella en términos tales como "eres un parásito", "no sirves para nada", "mala madre" o "me haces padre a la fuerza para poder vivir de mí". Este clima hostil fue en ascenso hasta que el 9 de marzo de 2023 la mujer decidió poner fin a la relación y comentó que se iba a marchar del piso el último día del mes para tener tiempo para encontrar una nueva vivienda.

La sentencia recoge que el 14 de marzo la mujer llegó a su casa a la una de la madrugada y fue recibida con agresividad por su pareja, preguntándole con insistencia si había estado esa noche con otros hombres y acercándose a ella para intentar quitarle el móvil. En un momento dado, el hombre llegó a subirse encima de ella en la cama que ambos compartían y a restregarle su miembro por la cara. La discusión cesó momentáneamente y se trasladó a la cocina porque, con las voces, despertaron a su hija que dormía en la misma habitación.

Los ataques subieron de intensidad y el hombre llegó a empujarla y tirarle del pelo para sacarla al rellano. La dejó volver a entrar en casa al escuchar sus lloros, pero lo hizo agarrándola del cuello. La mujer pudo escapar y esconderse en el baño para llamar a la policía, que acudió hasta el domicilio.

El informe médico forense reflejó lesiones consistentes en una contusión en la zona derecha de la cabeza, eritema y equimosis en la región cervical anterior, hematoma postraumático en el ojo derecho, eritema en la región subescapular y dorsal izquierda y un eritema en la muñeca y brazo izquierdo por lo que necesitó atención médica y un plazo de cinco días de recuperación sin tener secuelas posteriores.

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Por estos hechos, la Fiscalía reclamó una pena de dos años de prisión, la prohibición durante 5 años de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y la privación de la patria potestad de la hija que tienen en común durante seis meses, por el delito de agresión sexual; 56 días de trabajos comunitarios por el delito de maltrato de género; y un mes de multa a razón de seis euros al día y una indemnización de 152 euros por las lesiones causadas y de 10.000 euros en concepto de daño moral. Tanto la acusación particular como el ahora condenado mostraron conformidad con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal. De la misma forma, los magistrados acogieron estas peticiones, sentenciando según lo solicitado por ambas partes.