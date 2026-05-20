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El bocadillo de calamares se hace mayor en Gijón: de la Feria de Muestras a protagonizar sus propias jornadas

Del 25 de mayo al 7 de junio más de 40 establecimientos ofrecerán este popular manjar

VÍDEO: Presentación de las jornadas del bocadillo de Calamar en Gijón

VÍDEO: Presentación de las jornadas del bocadillo de Calamar en Gijón

Carlos Tamargo / Ángel González

Carlos Tamargo

Pensar en el bocadillo de calamares en Gijón es llevar la memoria directamente a los días de Feria de Muestras. Sin embargo, como bien expresó el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, degustarlo en otras épocas del año "suele ser más complicado" y por eso se ha decidido impulsar la primera edición de las Jornadas del Bocadillo de Calamares que arrancan el 25 de mayo y en las que colaboran más de 40 establecimientos de la ciudad.

Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.

"La idea es acercar a los más jóvenes y nostálgicos y reivindicar los sabores del mar", expresó Vicente Fernández, de la empresa Nortegráfico e impulsor de estas jornadas que se suman a otras que han tomado gran relevancia en la ciudad como "La mar de oricios" o "Gijón Bonito", que se espera que dé comienzo en las próximas semanas. "Mediante estas campañas logramos atraer al público de Gijón y Asturias para que sigan acudiendo a los establecimientos", añadió Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural, patrocinador del evento.

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El lugar escogido para presentar estas jornadas fue la sede de la Sociedad recreativa La Boya, que este año cumple su 60º aniversario y que fueron los anfitriones, invitando a las primeras degustaciones de los bocadillos de calamares. "Es un producto saludable, bajo en calorias, con un alto contenido proteico, rico en potasio y que refuerza el sistema inmunológico", enumeró Fernández, que también quiso reivindicar el valor de la gastronomía autóctona frente a la "invasión de las hamburguesas, pizzas o tacos". "No debemos perder nuestras raíces, pocas cosas hay más auténticamente nacionales que el pan y nuestros productos del mar. Gijón debe seguir sabiendo y oliendo a mar y sal", recordó.

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El acto contó con la presencia de algunos de los promotores de esta campaña, como Basilio Castro, gerente de Pescaderías Basilio, o Emilio López, de Exclusivas López, que recibieron el reconocimiento de organizadores e instituciones por su constante apoyo a los productos del mar y, en especial, al calamar en el caso del segundo. "Exclusivas López fueron pioneros en la Feria con sus bocadillos que ahora trasladamos a la ciudad", ejemplificó Fernández, antes de que González-Palacios pusiera el broche a la presentación, recordando "poner en valor los productos e impulsar la filosofía de respeto a la gastronomía" y asegurando que el calamar y el bonito "son instituciones de la ciudad".

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