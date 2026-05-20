El bocadillo de calamares se hace mayor en Gijón: de la Feria de Muestras a protagonizar sus propias jornadas

Pensar en el bocadillo de calamares en Gijón es llevar la memoria directamente a los días de Feria de Muestras. Sin embargo, como bien expresó el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, degustarlo en otras épocas del año "suele ser más complicado" y por eso se ha decidido impulsar la primera edición de las Jornadas del Bocadillo de Calamares que arrancan el 25 de mayo y en las que colaboran más de 40 establecimientos de la ciudad.

Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.

"La idea es acercar a los más jóvenes y nostálgicos y reivindicar los sabores del mar", expresó Vicente Fernández, de la empresa Nortegráfico e impulsor de estas jornadas que se suman a otras que han tomado gran relevancia en la ciudad como "La mar de oricios" o "Gijón Bonito", que se espera que dé comienzo en las próximas semanas. "Mediante estas campañas logramos atraer al público de Gijón y Asturias para que sigan acudiendo a los establecimientos", añadió Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural, patrocinador del evento.

El lugar escogido para presentar estas jornadas fue la sede de la Sociedad recreativa La Boya, que este año cumple su 60º aniversario y que fueron los anfitriones, invitando a las primeras degustaciones de los bocadillos de calamares. "Es un producto saludable, bajo en calorias, con un alto contenido proteico, rico en potasio y que refuerza el sistema inmunológico", enumeró Fernández, que también quiso reivindicar el valor de la gastronomía autóctona frente a la "invasión de las hamburguesas, pizzas o tacos". "No debemos perder nuestras raíces, pocas cosas hay más auténticamente nacionales que el pan y nuestros productos del mar. Gijón debe seguir sabiendo y oliendo a mar y sal", recordó.

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El acto contó con la presencia de algunos de los promotores de esta campaña, como Basilio Castro, gerente de Pescaderías Basilio, o Emilio López, de Exclusivas López, que recibieron el reconocimiento de organizadores e instituciones por su constante apoyo a los productos del mar y, en especial, al calamar en el caso del segundo. "Exclusivas López fueron pioneros en la Feria con sus bocadillos que ahora trasladamos a la ciudad", ejemplificó Fernández, antes de que González-Palacios pusiera el broche a la presentación, recordando "poner en valor los productos e impulsar la filosofía de respeto a la gastronomía" y asegurando que el calamar y el bonito "son instituciones de la ciudad".