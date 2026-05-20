Condenado a diez años de cárcel por agredir sexualmente a su pareja, golpear a su hermana y dejar inconsciente con un "mataléon" a otra mujer

Nueve años y nueve meses de prisión para un hombre condenado por agredir sexualmente a una mujer con la que mantenía una relación y atacar a la hermana de esta y su pareja. Así lo decretaron los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial tras la vista oral y atender que la declaración del acusado "no se sostiene" frente a la solidez de las pruebas presentadas por la otra parte.

Los hechos ya juzgados ocurrieron el 26 de agosto de 2023. La pareja llevaba manteniendo una relación sentimental desde hacía dos meses. Sobre las 13.30 horas del citado día, el hombre quiso mantener relaciones sexuales vía anal con la mujer, algo que esta rechazó en varias ocasiones. Según la declaración de la víctima, no era la primera vez que lo intentaba ya que "estaba obsesionado" con este tipo de prácticas e insistía frecuentemente frente al rotundo rechazo de ella. El día de autos, cuando se encontraban en el salón del domicilio de la denunciante, el acusado se acercó a ella, "le agarró y le penetró con fuerza contra su voluntad, sin preservativo y al tiempo que le escupía".

Esta agresión le provocó gran dolor a la víctima, llegando a ocasionarle un sangrado, pero sin producirle ninguna lesión física. Esa misma jornada, sobre las 22.30 horas, acudieron al domicilio la hermana de la víctima y su pareja, también mujer, que según declararon sospecharon que algo había pasado entre la pareja por el raro comportamiento de la víctima, que no hablaba mucho y tenía el ánimo decaído.

La velada transcurrió con normalidad hasta las 00.30 horas, cuando una discusión desencadenó en varias agresiones por parte del ahora condenado. Por un lado, asestó varios puñetazos y patadas a la pareja de su cuñada y aplicó la técnica del mataleón a la hermana de su mujer, lo que provocó su desmayo. Por último, empujó a su novia lo que provocó que se golpeara contra una silla y perdiera también el conocimiento. Tras esto, el agresor se percató de que habían alertado a la policía y abandonó la casa.

En el plenario, la hermana de la víctima agredida sexualmente señaló que el hombre ya estaba agresivo de primeras, pero al acalorarse la discusión "se puso peor, las enganchó y casi las mata". "Al principio iba todo tranquilo, pero después se torció porque se puso agresivo y nos pegó a las tres", declaró una de las denunciantes.

Los dos incidentes concuerdan con la declaración de las tres víctimas, mientras que el acusado, que tuvo que declarar esposado debido a su estado de alteración, señaló que él vivía en el domicilio de su pareja porque ella quería tener un hijo con él. De la misma forma, aseguró que el día que ocurrieron los hechos fue su pareja la que quiso mantener relaciones sexuales, confirmando que hubo penetración anal pero que, en todo caso, fue consensuado. Sobre el segundo incidente, rechazó cualquier tipo de agresión por su parte, afirmando que fue la hermana de su pareja la que le "placó" y ante eso él abandonó el domicilio.

Después de recoger todos los testimonios, incluido el de los dos agentes de policía que intervinieron, y las pruebas, los magistrados emitieron su fallo. Por el delito de agresión sexual, condenaron al acusado a nueve años de prisión, con la prohibición de acercarse a menos de 300 metros o contactar con la que era su pareja durante diez años, así como la libertad vigilada durante ocho años posteriores a su paso por el centro penitenciario. Por el delito de lesiones de género, rebajaron la petición del Ministerio Fiscal de un año a nueve meses y la privación de acercarse a menos de 300 metros o contactar con la víctima durante tres años. Respecto a los dos delitos de lesiones contra las otras mujeres, los magistrados también disminuyeron la solicitud de tres meses de multa a razón de diez euros al día, hasta los dos meses de multa con un pago de seis euros al día.

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El acusado también deberá de indemnizar con la suma de 4.000 euros por responsabilidad civil y 400 euros por las lesiones causadas a su pareja, con 280 euros a la hermana de esta y con 400 euros a la tercera víctima. Contra la sentencia cabía recurso.