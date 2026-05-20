El Congreso Nacional de Empresarios de Transporte aterriza en Gijón con el foco puesto en el futuro del sector ante un "entorno exigente, cambiante e incierto"

Ante un "entorno exigente, cambiante e incierto", la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) celebra en Gijón su 20º Congreso Nacional de Empresarios de Transporte con el lema de "El transporte, en el lugar que corresponde". Una "pausa para la reflexión", que reconoció Carmelo González, presidente de la organización, para afrontar los retos futuros de un sector "poco reconocido", en palabras de la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Ambos fueron los encargados de abrir las tres jornadas que tendrán en el Recinto Ferial Luis Adaro junto a Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, que será condecorado en este congreso con la medalla de honor, máxima distinción de la entidad. "Es un reconocimiento a décadas de trabajo serio y constante, liderando un sector que ha influido a que Asturias tenga una voz industrial propia y fuerte", le dedicó la regidora gijonesa. En el acto de bienvenida también estuvo presente el líder de PP asturiano, Álvaro Queipo, acompañado por la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega.

El propio De la Roza habló en primer término, invitando a los asistentes a "profundizar en la región tanto como en este congreso". "Deseo que este encuentro sea fructífero, inspirador y que las ideas fluyan, los debates impulsen y el intercambio de experiencias fortalezcan el trabajo de todos", expuso el empresario.

Le tomó el relevó en el estrado Carmelo González, que hizo referencia al título del encuentro para enfocar las diversas conferencias que se llevarán a cabo. "No es casual, sino que responde a una necesidad real del sector: reconocimiento, equilibrio y una posición acorde a nuestra labor en la economía", aclaró.

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El presidente de CETM valoró positivamente la implicación de los empresarios para generar "un espacio en el que hablar con claridad de lo que nos preocupa y donde nos gustaría que el sector se enfocara" con el fin de "abordar los asuntos estratégicos que marcarán el futuro de nuestras empresas". González no quiso poner paños calientes a la hora de mencionar la situación actual del sector y sus retos. "El aumento de los costes, la falta de conductores, la inseguridad en la ruta, la presión regulatoria...", enumeró, mostrando también la trascendencia de las compañías dedicadas al transporte de mercancías. "Ha demostrado que es imprescindible y que se adapta. Este es el momento de situarlo en el debate y de potenciar su valor", resaltó, dejando un último mensaje de optimismo. "No debemos olvidar y sentirnos orgullosos de la fortaleza del sector y nuestra capacidad para liderar el cambio", finalizó González.