¿En qué estado se encuentra la estatua a Arturo Fernández en Gijón?

El homenaje de Gijón a Arturo Fernández sigue en pie. El Ayuntamiento mantiene su "firme compromiso" de dedicar una estatua al actor gijonés en el paseo de Begoña, pese a que el primer concurso convocado para elegir al artista que debía ejecutar la obra quedó desierto. Así se trasladó hoy en una reunión entre los promotores de la iniciativa y la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro. En la misma, se les informó de que el Consistorio trabaja ya en una nueva vía para sacar adelante el proyecto.

La idea es que, tras el fracaso del procedimiento inicial, el Ayuntamiento está tramitando un segundo proceso basado en la invitación a escultores contrastados. La intención municipal es que esta nueva fase pueda quedar cerrada antes de final de año. Con ello, el gobierno local busca garantizar que la futura escultura reúna la calidad artística suficiente.

El primer procedimiento no prosperó porque ninguna de las propuestas presentadas alcanzó la puntuación mínima exigida en las bases: 50 puntos sobre 100. En el caso de la estatua dedicada a Arturo Fernández, se recibieron tres ofertas, aunque solo dos cumplían los requisitos mínimos para ser valoradas por el jurado. La mejor calificación se quedó en 41,9 puntos, por debajo del umbral necesario para adjudicar el contrato.

Los técnicos valoraron aspectos como la calidad artística, la coherencia del proyecto, la integración en el espacio urbano y las condiciones de sostenibilidad y mantenimiento. La conclusión fue que ninguna de las propuestas reunía el nivel adecuado, lo que llevó a declarar desierto el concurso. La misma decisión se adoptó respecto a la escultura prevista en Cimavilla en recuerdo de las pescaderas del barrio, donde la mejor oferta alcanzó 44 puntos.

La reunión por la estatua de Arturo Fernández / LNE

El proyecto dedicado a Arturo Fernández contemplaba una escultura en bronce del actor, sentado sobre uno de los bancos ya existentes en el paseo de Begoña. Esa ubicación tenía un marcado componente simbólico, al situar la figura del intérprete en uno de los espacios más representativos y transitados del centro de Gijón. El presupuesto previsto para la realización e instalación de la obra era de 60.000 euros, impuestos incluidos, con un plazo de seis meses para su ejecución desde la firma del contrato.

Ahora, el Consistorio opta por una fórmula distinta: dirigirse a escultores de trayectoria reconocida para intentar desbloquear el encargo. La estatua no solo pretende recordar al actor, fallecido en 2019, sino también subrayar el vínculo de Arturo Fernández con Gijón, ciudad de la que siempre presumió y a la que permaneció unido durante toda su vida.